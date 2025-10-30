€ 5.0829
Data actualizării: 09:15 30 Oct 2025 | Data publicării: 09:15 30 Oct 2025

Denuclearizare pe hârtie, teste nucleare în plan. Trump: „Vreau o lume fără arme nucleare, dar având în vedere că alții au...”
Autor: Alexandra Curtache

donald-trump-reactie-palestina_18866600 Foto: Agerpres
 

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat joi că ar fi „adecvat” ca SUA să reia testele nucleare, după o pauză de peste trei decenii, în condițiile în care Rusia și China ar continua să efectueze astfel de teste.

„Se pare că toate fac teste nucleare”, a spus Trump, adăugând că, deși Statele Unite „dețin mai multe arme nucleare decât oricine”, ar trebui să își reia propriile teste „având în vedere că alții o fac”.

Declarația, făcută la bordul avionului Air Force One, a fost relatată de CNN și preluată de News.ro.

Deși a evitat să ofere detalii concrete despre momentul sau locul testelor, liderul de la Casa Albă a precizat că „SUA au deja locuri de testare” și că un anunț oficial va fi făcut „la momentul potrivit”.

„Situația este sub control”

Întrebat dacă este preocupat de riscurile unei escaladări nucleare, Trump a declarat că nu vede motive de îngrijorare. „Cred că avem situația destul de bine sub control”, a spus acesta.

Totodată, președintele a reiterat că își dorește o lume fără arme atomice: „Aș dori să văd o denuclearizare. Este ceva despre care discutăm cu Rusia, iar China ar putea să ni se alăture.”

Un raport recent al Serviciului de Cercetare al Congresului american arată că procesul de reluare a testelor ar putea dura între doi și trei ani de la momentul emiterii ordinului prezidențial.

Marile puteri nu au mai testat arme nucleare de zeci de ani

Rusia, Statele Unite și China nu au mai efectuat teste nucleare din anii ’90: ultimul test american a avut loc în 1992, Rusia a testat ultima dată în 1990, iar China în 1996.

Cu toate acestea, toate cele trei state continuă să dezvolte tehnologii de lansare a ogivelor. Recent, Moscova a anunțat testarea unei super-torpile nucleare Poseidon, descrisă drept una dintre cele mai avansate arme strategice din lume.

Japonia condamnă reluarea testelor: „Ne dorim o lume fără arme nucleare”

Anunțul lui Trump a provocat reacții rapide la Tokyo. Japonia, singura țară care a suferit atacuri nucleare, a reafirmat angajamentul său pentru neproliferare și pentru implementarea tratatelor internaționale care interzic testele atomice.

„Ţara noastră va continua să depună eforturi realiste şi practice pentru realizarea unei lumi fără arme nucleare”, a declarat secretarul şef al guvernului japonez, Minoru Kihara.

Declarațiile președintelui american vin la scurt timp după întâlnirea cu premierul japonez Sanae Takaichi, în care cei doi lideri au vorbit despre o „nouă eră de aur” a relațiilor bilaterale și au semnat un acord strategic privind mineralele critice, esențiale pentru industria de apărare și tehnologiile viitorului.

