Australia va deveni, începând cu 10 decembrie, prima țară din lume care interzice oficial accesul pe rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani.

Australia ia una dintre cele mai drastice măsuri la nivel global pentru protejarea tinerilor în mediul online și devene, începând cu 10 decembrie, prima țară din lume care va interzice legal accesul la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani. Măsura a fost comentată de Excelența Sa Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei, într-un interviu exclusiv oferit lui Bogdan Chirieac.

Oficialul a explicat că inițiativa face parte dintr-un efort amplu al guvernului australian de a combate dezinformarea, manipularea emoțională, cyberbullying-ul și impactul negativ al conținutului online asupra sănătății mintale a adolescenților.

Milton Dick a zis că mulți dintre adolescenții consultați au sprijinit interdicția. Tinerii au zis că rețelele sociale pot avea un impact nociv asupra echilibrului lor emoțional și asupra modului în care procesează informațiile.

Iată dialogul pe marginea acestui subiect la DC News:

MD: Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut în calitate de președinte al Camerei Deputaților din Australia a fost să vizitez și să predau personal în școli din toată Australia. Așadar, am vizitat peste 200 de școli din toată Australia, unde am intrat în sălile de clasă pentru a le preda elevilor nu despre politică, ci despre democrație, statul de drept, de ce sunt create legile noastre, de ce Parlamentul este important, sistemul nostru judiciar. Este important să le oferim oamenilor instrumentele necesare pentru a înțelege cum funcționează democrația noastră.



În Australia, pe 10 decembrie, vom interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani. Este prima dată în lume când se întâmplă acest lucru. Am putut să împărtășesc această situațieli derilor cu care ne-am întâlnit, dar și tinerilor.



Și când am ridicat această chestiune astăzi, în mod surprinzător, tinerii au susținut-o. I-am întrebat de ce. Și în Australia, întrebarea este aceeași, pentru că inițial mi-era teamă că tinerii ar putea-o respinge.



Dar accesul corect la informații este esențial pentru gândirea critică, pentru a ne asigura că oamenii nu sunt cenzurați în gândirea lor sau privați de libertatea de exprimare, ci că primesc informații corecte. Astfel putem impulsiona tinerii să obțină informații corecte, să fie mai bine informați, să aibă ceea ce eu numesc setul complet de instrumente de informare, astfel încât să poată utiliza aceste date, dar, mai important, să găsească căi de implicare. În Australia, tocmai am lansat un nou proiect „Parlamentul național al tinerilor”, de care sunt foarte mândru.



Nu am mai avut așa ceva în Australia și va fi o premieră care va debuta anul viitor. Astfel, tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani vor veni în capitală, la Parlament, vor avea o voce, vor avea un cuvânt de spus cu privire la legile care ar trebui adoptate și își vor exprima opiniile direct primului ministru, președintelui parlamentului și liderilor partidelor noastre politice.



BC: Le-ați explicat acest lucru domnului Grindeanu și domnului Abrudean, președintele parlamentului nostru?



MD: Le-am explicat



BC: Ce au spus?



MD: Au fost foarte interesați



BC: Suntem extrem de interesați, Excelență, de acest lucru.



MD: Da. Așadar, acestea sunt lucrurile pe care le consider că le putem împărtăși. Am învățat multe din discuțiile pe care le-am avut astăzi cu acești tineri, dar vom continua prin intermediul Grupului parlamentar de prietenie, care va fi un grup dedicat și format din parlamentari din toate spectrele politice, pentru a colabora mai bine cu Parlamentul român, deoarece aveți tineri extraordinari în Parlament.



Aveți oameni minunați care reprezintă comunități diverse, și trebuie să învățăm și din asta. Așadar, această vizită este într-adevăr o „stradă cu două sensuri”, cum spunem noi în Australia, adică ambele părți învață una de la cealaltă. Și în domenii precum programul „Parlamentul tinerilor”, sper să văd rezultate pe care le voi trimite liderilor voștri parlamentari și sper chiar să putem aduce tineri parlamentari în Australia, poate pentru a împărtăși câteva idei și experiențe.



Pentru că, cu cât vorbim mai mult, cu atât învățăm mai mult unii de la alții. Iar cu cât învățăm mai mult, cu atât împărtășim mai mult.

