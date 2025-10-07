€ 5.0916
Data actualizării: 09:53 07 Oct 2025 | Data publicării: 09:52 07 Oct 2025

Decizia ÎCCJ care deblochează Bucureștiul. Când poate primarul general să intervină pe autorizațiile emise de un primar de sector
Autor: Roxana Neagu

nicusor-dan-pasaj_inquam_photos_malina_norocea_01944300 Inquam Photos / Malina Norocea
 

ÎCCJ a luat decizia care ar putea debloca Bucureștiul în contextul intervențiilor lui Nicușor Dan, pe vremea când era primar general, asupra autorizațiilor emise de primarii de sector.

La Înalta Curte de Casație și Justiție s-au ridicat următoarele probleme, având în vedere activitatea lui Nicușor Dan de când era primar general al Municipiului București: 

1. Acțiunea în contencios administrativ introdusă de orice subiect de drept public în temeiul art. 1 alin. (8) din Legea nr. 554/2004 poate fi întemeiată exclusiv pe încălcarea unui interes legitim public, astfel cum acesta este definit în art. 2 lit. r) din Legea nr. 554/2004, sau invocarea interesului legitim public trebuie să fie subsidiară invocării unui drept sau interes legitim privat?

2. În interpretarea art. 1 alin. (8) din Legea nr. 554/2004, un subiect de drept public (în cazul de față Municipiul București și Primarul General al Municipiului București), are dreptul de a formula acțiuni în contencios administrativ numai în condițiile unei prevederi exprese în acest sens sau acest drept la acțiune poate decurge logic din satisfacerea nevoilor comunitare pentru care a fost constituită persoana de drept public, respectiv din realizarea competențelor autorității publice prevăzute de lege în materia respectivă?

3. Art.27 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 și art. 27¹ alin.1 lit. d) din Legea nr. 350/2001 recunosc Primarului General al Municipiului București dreptul de a introduce acțiunea în contencios administrativ în temeiul art. 1 alin. (8) din Legea nr. 554/2004 având ca obiect legalitatea unei autorizații de construire emise de primarul unui sector-subdiviziune administrativ-teritorială a Mun. București?

4. Principiul autonomiei locale și principiul cooperării în raporturile dintre autoriilțile administieției publice din municipiul București și de la nivelul sectoarelor, consacrate de art. 84 și art. 85 din OUG nr. 57/2019, se opun recunoașterii dreptului Primarului General al mun. București de a ataca în fața instanței de contencios administrativ actele administrative cu caracter individual emise de primarul unui sector-subdiviziune administrativ-teritorială a Mun. București?

Prin soluția dată, pe scurt, nu se recunoaște primarului general dreptul de a cere anularea unei autorizații emise de un primar de sector, decât dacă există o prevedere legală expresă care îi conferă această calitate.

Decizia instanței clarifică cine poate folosi „interesul public” ca temei procesual, evitând aprecierea relațiilor administrative la inițiativa oricărui subiect de drept public și crește siguranța și previzibilitatea raporturilor juridice administrative, lămurește avocatul Bogdan Bărbuceanu. 

Redăm minuta deciziei ÎCCJ:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX – a contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 31581/3/2023, în temeiul art. 520 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Legea nr. 554/2004, orice subiect de drept public are dreptul de a formula acţiuni în contencios administrativ obiectiv, întemeiate exclusiv pe încălcarea unui interes legitim public, astfel cum acesta este definit în art. 2 lit. r) din Legea nr. 554/2004, numai în condiţiile unei prevederi exprese în acest sens”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 6 octombrie 2025.

