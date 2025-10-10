€ 5.0927
Data publicării: 21:00 10 Oct 2025

Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Autor: Elena Aurel

bolojan FOTO: Agerpres
 

Bogdan Chirieac a spus cum ar putea crește semnificativ popularitatea lui Ilie Bolojan.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan îl va schimba pe premierul Ilie Bolojan, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că, deși președintele își dorește acest lucru, Ilie Bolojan va rămâne în funcție. De asemenea, Bogdan Chirieac a avertizat că bilanțul „pozitiv” pe care Guvernul intenționează să-l prezinte la final de an nu reflectă economii reale.

„Dorește să-l schimbe, dar nu-l va schimba. Și eu cred că Ilie Bolojan rămâne în continuare, problema este că prețul rămânerii sale îl vom plăti noi. Înțeleg că dorește ca la 31 decembrie să prezinte un bilanț pozitiv, în sensul că: „Uite câți bani am economisit".

De fapt, n-a economisit, a oprit investițiile, n-a mai făcut plăți. Am înțeles că au dat o dispoziție ca toate facturile pe care trebuie să le achite statul să fie achitate la 90 de zile. Tot ar fi bine, fiindcă pe PNRR înțeleg că nu sunt facturi achitate din aprilie, deci de mult mai multă vreme. Iar toate lucrurile astea se vor deconta de către economie", a spus analistul politic. 

 

„Reforma statului nu este aplicată. Suntem în preajma haosului total"

Bogdan Chirieac a explicat că, în România, impozitele sunt mai mari decât în Bulgaria și că reformele statului nu sunt aplicate. 

„Să nu uităm că la sud de Dunăre! Impozitele sunt 10% cu 5%, plus zona euro. În România sunt 16 cu 16%.

Măsurile de reformă nu sunt aplicate, degeaba dai vina pe alte partide. Reforma statului nu este aplicată, pentru orice ai nevoie de un morman de hârtii, administrația este blocată în acest moment, pe de o parte de greva ilegală a justiției, pe de altă parte de faptul că oamenii nu știu cine rămâne, cine va fi dat afară, și atunci administrația nu mai lucrează deloc și nu mai lucrează nu de trei-patru luni, nu mai lucrează de un an și jumătate din cauza alegerilor, tocmai fiindcă lumea nu știa cine vine, cine pleacă în ministere.

În plus, ai și un haos suplimentar, creat de unii miniștri din USR, care vor să înlocuiască vechii angajați cu angajați din USR, fapt care impactează negativ administrațiile din ministere foarte importante pentru România. Deci suntem în preajma haosului total", a spus Bogdan Chirieac. 

 

„Ilie Bolojan va crește mult în sondaje"

Potrivit analistului politic, dacă Ilie Bolojan rămâne premier și Curtea Constituțională va permite reducerea pensiilor magistraților, popularitatea acestuia în sondaje va crește și va deveni primul premier care reușește o astfel de reformă.

„Cu toate acestea, Ilie Bolojan rămâne. Și dacă, pe 20 octombrie, onorabila Înaltă Curte Constituțională va hotărî că poate zgâria un pic pensiile magistraților, Ilie Bolojan va crește mult în sondaje.

E un lucru important acesta, care merită să fie luat în seamă, fiindcă ar fi primul premier al României care a reușit să zgârie, să dea un pic jos din pensiile magistraților, care nu sunt iubite de popor", a spus Bogdan Chirieac la România TV.

