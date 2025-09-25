€ 5.0754
Data publicării: 16:01 25 Sep 2025

De la negocieri la contracte: engleza corporate care aduce rezultate

Autor: Editor Team
Engleza Corporate
 

Câte oportunități de afaceri ai pierdut pentru că echipa ta nu stăpânește engleza?

În business, această limbă globală decide cine câștigă contracte și cine eșuează. Cunoașterea acestei limbi nu doar facilitează colaborarea companiilor din diferite țări, dar și îmbunătățește calitatea negocierilor comerciale. Dacă dorești ca angajații tăi să poată vorbi convingător despre bani și contracte, alege un curs de engleză de afaceri pentru echipa ta.

 

Ce conțin cursurile de engleză pentru mediul corporate

 

Cursurile de engleză corporate oferă soluții personalizate pentru companii care doresc să-și dezvolte echipe competente și să îmbunătățească performanța de comunicare cu partenerii internaționali. Mai multe detalii pot fi găsite direct pe business english.

Iată care sunt principalele caracteristici ale cursului de engleză:

programe adaptate, în funcție de industria companiei: IT, banking, juridic, resurse umane etc;
metode moderne de predare;
posibilitatea de a desfășura cursuri online, oferind flexibilitate maximă;
planuri educaționale personalizate, în funcție de obiectivele angajatorului.

Cursurile sunt predate de profesori certificați, cu experiență de predare în mediul de afaceri internațional. Profesorii școlii folosesc metodologia modernă Cambridge. Discipolii participă la activități de simulare de întâlniri și negocieri, prezentări sau conferințe online, training pe comunicare corporativă și alte exerciții care contribuie la dezvoltarea vocabularului profesional.

Avantajele cursurilor de engleză pentru companii

 

Imediat după absolvirea cursurilor de engleză de către angajații tăi, vei observa schimbări semnificative în procesul de lucru, și anume:

— angajații vor fi mai convingători și siguri pe ei în comunicarea cu partenerii de business;
— vor fi reduse costurile pentru traduceri și va crește rata de succes în negocieri internaționale;
va crește performanța echipei și se vor reduce barierele lingvistice;
— compania va deveni mai competitivă și prestigioasă pe piața globală.

Cum poți înscrie echipa ta la cursurile de engleză

 

Pentru ca angajații tăi să fie la „per tu” cu limba lui Shakespeare, urmează acești pași:

  1. Completează formularul de înscriere;
  2. Ulterior, angajații tăi vor parcurge o evaluare gratuită a nivelului de cunoaștere a limbii engleze;
  3. Vei primi pachetele corporate personalizate.

Nu lăsa concurenții tăi să învețe engleza înaintea ta. Accesează site-ul oficial și solicită o ofertă personalizată pentru nevoile companiei tale. Fă alegerea corectă și descoperă cum angajații tăi vor începe să discute mai convingător cu partenerii tăi internaționali.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

engleza corporate
contracte
limba straina
engleza
