De ce trebuie păstrate economiile doar în LEI. Prof. Coșea anunță SCHIMBĂRI. Ce se întâmplă cu EURO

"Economiile trebuie păstrate doar în moneda națională. Nu știm ce se va întâmpla cu acest curs și, în plus, din punct de vedere personal, nu cred că este bine să se investească în criptomonede în această perioadă, pentru că va exista o lipsă totală de predictibilitate și pe această piață", a declarat economistul Mircea Coșea pentru DC NEWS la finalul anului 2021.

Previziunile economice anunţă creşterea euro. Motivele pentru care trebuie să păstrăm banii în LEI

"Nu există niciun fel de predictibilitate pe piaţa monetară în 2022. Sunt nişte schimbări de raporturi de forţe pe piaţa internaţională care vor duce şi la schimbarea raportului dintre monede. A apărut o grupare foarte importantă, pe care văd că noi în România nu o analizăm foarte serios, de integrare economică în Asia-Pacific. A apărut o grupare militaro-economică, numită Astana, între Rusia, Iran şi Turcia. Uniunea Europeană se află şi ea în faţa a două evenimente importante: programul de guvernare al noii Germanii, pe de o parte, şi alegerile din Franţa pe de altă parte. În SUA, programul Biden nu merge aşa cum trebuie. Sunt multe lucruri care pun în discuţie stabilitatea acestei pieţe monetare pe plan internaţional. Şi atunci, sigur că există posibilitatea să apară atractivitatea mai mare pentru creditarea într-o monedă sau alta, dar nu există siguranţă că aceste raporturi se vor menţine şi că nu vor veni în defavoarea celui care va lua credite. Aşadar, eu rămân la părerea că trebuie să luăm credite în moneda naţională.

Pe de altă parte, cred că nu trebuie să fim foarte panicaţi în legătură cu leul, în raport cu Euro. Această posibilitate ca euro să treacă de 5 lei mi se pare nereală pentru prima jumătate a acestui an cel puţin. BNR va manevra probabil dobânda în viitoarele săptămâni, există şi o dorinţă să nu trecem de pragul psihologic de 5 lei pentru un Euro. Deci cred că vom rămâne în acea zonă, dar nu vom trece", a punctat profesorul de economie.

Monedele virtuale, privite cu scepticism

Industria criptomonedelor a înregistrat investiții record în primele 11 luni ale anului 2021, în condițiile în care investitorii instituționali au venit în număr mare în acest spațiu, în ciuda scăderilor de preț din ultimele săptămâni.

Conform datelor furnizate de managerul de active digitale CoinShares, totalul intrărilor în acest sector a fost de 9,5 miliarde de dolari la 26 noiembrie, un maxim istoric.

Mircea Coşea s-a declarat sceptic cu privire la evoluţia monedelor virtuale în 2022.

"Eu am anumite dubii în legătură cu ce se va întâmpla cu Bitcoinul în 2022. În multe părţi ale lumii, există o poziţie importantă împotriva lipsei de control a acestei monede virtuale pe piaţa monetară. Se vor lua măsuri, după părerea mea, în Asia, mai ales în China. Cred că şi în SUA şi în Europa vor fi bănci mai prudente cu bitcoin. Nici această monedă virtuală nu îmi pare o investiţie sigură, aşadar", a mai spus specialistul.

Întrebat dacă previziunea are legătură şi cu apariţia multor monede virtuale în spaţiul economic, Mircea Coşea a spus că nici acelea "nu au garanţia că îşi vor menţine cursul la nivelul de la care au pornit. Instabilitatea asta extraordinar de evidentă pe care economia globală o are la începutul acestui an duce până la urmă tot la ideea că moneda naţională rămâne mai sigură decât investiţiile în alte monede".

