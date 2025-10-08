De ce te trezești mereu noaptea să mergi la toaletă? Poate fi un semn al unei afecțiuni medicale

O schimbare în obiceiurile de toaletă nocturnă nu trebuie ignorată, mai ales dacă perturbează somnul în mod constant.

Ce este nicturia? Conform ghidului NHS, nicturia este o afecțiune caracterizată prin trezitul frecvent noaptea pentru a urina. Deși este mai des întâlnită la persoanele în vârstă, poate apărea la orice vârstă și poate fi un semn al unor probleme de sănătate subiacente.

Probleme ale vezicii urinare

Nocturia poate indica infecții ale tractului urinar (ITU), care se manifestă prin durere la urinare, sânge în urină și senzație generală de rău.

De asemenea, poate fi legată de calculi vezicali, obstrucții sau incontinență de urgență, adică o vezică hiperactivă care provoacă nevoia urgentă de a urina.

Probleme de prostată

La bărbați, trezirile nocturne frecvente pot fi asociate cu modificări ale prostatei, care împiedică golirea completă a vezicii. Aceste simptome ar putea fi și un semn timpuriu al cancerului de prostată.

Studiile recente arată că un bărbat care merge la toaletă de trei ori sau mai mult pe noapte ar trebui să se consulte cu medicul de familie. Dr. Jiri Kubes, expert în radio-oncologie la Proton Therapy Center, recomandă investigarea oricăror obiceiuri urinare neobișnuite.

Probleme cardiace

Nocturia poate fi legată și de probleme ale inimii. Afecțiuni precum insuficiența cardiacă sau hipertensiunea determină retenția de lichide în picioare și glezne pe parcursul zilei.

Aceste lichide sunt eliminate de rinichi pe timpul nopții, ceea ce duce la vizite frecvente la toaletă.

Diabetul zaharat

Urinarea nocturnă frecventă poate semnala și probleme legate de glicemie. În cazurile de diabet, rinichii produc mai multă urină pentru a elimina excesul de glucoză. Acest simptom este deosebit de prezent în diabetul insipid.

Consumul prea mare de lichide

Nu fiecare vizită la toaletă necesită neapărat o investigație medicală. Uneori, simpla consumare a unor cantități mari de lichide înainte de culcare poate fi cauza. Totuși, NHS avertizează că reducerea unilaterală a lichidelor fără sfatul medicului poate provoca deshidratare și alte complicații.

Trezitul constant noaptea pentru a urina nu trebuie ignorat, mai ales dacă devine un obicei frecvent. Identificarea cauzei, fie că este vorba de o afecțiune vezicală, de prostată, cardiacă sau de diabet, este esențială pentru menținerea sănătății și a unui somn odihnitor.