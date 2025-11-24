De ce te balonezi și ce trebuie să faci ca să scapi de disconfort

Balonarea este o problemă cu care se confruntă aproape toată lumea la un moment dat, iar senzația poate fi extrem de neplăcută, deoarece afectează confortul zilnic și încrederea în sine. Deși cauzele pot fi multiple, înțelegerea motivelor care stau la baza acestui disconfort este un pas important pentru a-l putea preveni.

Blanca Gómez, specialistă în Psihoneuroimunologie, a atras atenția că există factori adesea trecuți cu vederea care contribuie la acest disconfort. Identificarea lor este primul pas, urmat de ajustări simple în stilul de viață care pot face o diferență semnificativă.

Blanca Gómez a explicat că balonarea care apare pe parcursul zilei, deși dimineața burta este plată, poate fi cauzată de alimente care fermentează excesiv, de un sistem digestiv care nu funcționează optim sau de o activitate prea intensă a sistemului nervos simpatic, care inhibă digestia.

Potrivit acesteia, pentru a reduce disconfortul, este important să acorzi atenție alimentației, să sprijini digestia și să îți calmezi sistemul nervos.

„Câte persoane cunoști care se trezesc cu burta plată și pe parcursul zilei se tot balonează până simt un disconfort extrem? Acest lucru se întâmplă de obicei din trei motive:

Mănânci alimente care fermentează prea mult

Sistemul tău digestiv nu funcționează cum ar trebui

Sistemul tău nervos simpatic este prea activ și inhibă digestia

Pentru fiecare dintre aceste situații, trebuie să verifici ce mănânci, să sprijini digestia și să îți calmezi sistemul nervos. Și, bineînțeles, să verifici lipsa enzimelor pancreatice, fibroza…”, a spus Blanca Gómez.

VEZI ȘI: Trei exerciții simple care îți vor sculpta abdomenul

Care sunt soluțiile

Blanca Gómez a explicat că, înainte ca tulburările digestive să devină serioase, multe persoane au nevoie doar de un mic sprijin pentru a-și recăpăta confortul digestiv.

Recomandările ei includ să mănânci atunci când îți este foame, să prioritizezi alimentele gătite timp de zece zile și să eviți cerealele, leguminoasele și orice aliment care provoacă balonare. Aceasta a explicat că plantele fitoterapeutice precum cimbrul, oregano și grapefruit pot ajuta digestia și reduce fermentația.

„Astăzi însă vreau să vă vorbesc despre câteva soluții, pentru că înainte de a ajunge la aceste tulburări, multe persoane au nevoie doar de un mic suport pentru a recăpăta funcționalitatea digestivă și a simți ușurarea.

Și, evident, mănâncă atunci când îți este foame. Acest lucru te va ajuta să îți spațiezi mesele. Mănâncă pe timpul zilei și îți propun ca timp de zece zile să prioritizezi alimentele gătite, să eviți cerealele și leguminoasele și orice aliment pe care îl identifici clar că te balonează.

Sprijină procesul cu plante fitoterapeutice care ajută digestia și reduc fermentația. Cimbru, oregano și grapefruit vor fi esențiale”, a spus Blanca Gómez într-un videoclip postat pe contul de Instagram.

VEZI ȘI: Adevărul despre semințele de chia: au beneficii reale, dar nu fac minuni, spun specialiștii