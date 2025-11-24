€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri De ce te balonezi și ce trebuie să faci ca să scapi de disconfort
Data publicării: 11:52 24 Noi 2025

De ce te balonezi și ce trebuie să faci ca să scapi de disconfort
Autor: Darius Mureșan

acute-abdominal-pain-durere-abdominala_20521300 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @kittima05
 

Află de ce te balonezi pe parcursul zilei și cum poți reduce disconfortul.

Balonarea este o problemă cu care se confruntă aproape toată lumea la un moment dat, iar senzația poate fi extrem de neplăcută, deoarece afectează confortul zilnic și încrederea în sine. Deși cauzele pot fi multiple, înțelegerea motivelor care stau la baza acestui disconfort este un pas important pentru a-l putea preveni. 

Blanca Gómez, specialistă în Psihoneuroimunologie, a atras atenția că există factori adesea trecuți cu vederea care contribuie la acest disconfort. Identificarea lor este primul pas, urmat de ajustări simple în stilul de viață care pot face o diferență semnificativă.

Blanca Gómez a explicat că balonarea care apare pe parcursul zilei, deși dimineața burta este plată, poate fi cauzată de alimente care fermentează excesiv, de un sistem digestiv care nu funcționează optim sau de o activitate prea intensă a sistemului nervos simpatic, care inhibă digestia.

Potrivit acesteia, pentru a reduce disconfortul, este important să acorzi atenție alimentației, să sprijini digestia și să îți calmezi sistemul nervos.

„Câte persoane cunoști care se trezesc cu burta plată și pe parcursul zilei se tot balonează până simt un disconfort extrem? Acest lucru se întâmplă de obicei din trei motive:

  • Mănânci alimente care fermentează prea mult
  • Sistemul tău digestiv nu funcționează cum ar trebui
  • Sistemul tău nervos simpatic este prea activ și inhibă digestia

Pentru fiecare dintre aceste situații, trebuie să verifici ce mănânci, să sprijini digestia și să îți calmezi sistemul nervos. Și, bineînțeles, să verifici lipsa enzimelor pancreatice, fibroza…”, a spus Blanca Gómez. 

VEZI ȘI: Trei exerciții simple care îți vor sculpta abdomenul

Care sunt soluțiile

Blanca Gómez a explicat că, înainte ca tulburările digestive să devină serioase, multe persoane au nevoie doar de un mic sprijin pentru a-și recăpăta confortul digestiv.

Recomandările ei includ să mănânci atunci când îți este foame, să prioritizezi alimentele gătite timp de zece zile și să eviți cerealele, leguminoasele și orice aliment care provoacă balonare. Aceasta a explicat că plantele fitoterapeutice precum cimbrul, oregano și grapefruit pot ajuta digestia și reduce fermentația.

„Astăzi însă vreau să vă vorbesc despre câteva soluții, pentru că înainte de a ajunge la aceste tulburări, multe persoane au nevoie doar de un mic suport pentru a recăpăta funcționalitatea digestivă și a simți ușurarea.

Și, evident, mănâncă atunci când îți este foame. Acest lucru te va ajuta să îți spațiezi mesele. Mănâncă pe timpul zilei și îți propun ca timp de zece zile să prioritizezi alimentele gătite, să eviți cerealele și leguminoasele și orice aliment pe care îl identifici clar că te balonează.

Sprijină procesul cu plante fitoterapeutice care ajută digestia și reduc fermentația. Cimbru, oregano și grapefruit vor fi esențiale”, a spus Blanca Gómez într-un videoclip postat pe contul de Instagram. 

VEZI ȘI: Adevărul despre semințele de chia: au beneficii reale, dar nu fac minuni, spun specialiștii

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

disconfort
digestie
sanatate digestiva
balonare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Ciprian Ciucu solicită organizarea imediată a unei dezbateri electorale între primii cinci candidați
Publicat acum 15 minute
Ai diabet și locuiești în mediul rural? Schimbare pentru 11.000 de oameni. România, prima țară care începe noul program
Publicat acum 52 minute
Lideri europeni în sănătate se reunesc la Cluj pentru a discuta viitorul medicinei românești
Publicat acum 59 minute
Recuperarea după operația de augmentare mamară: sfaturi pentru o vindecare rapidă și eficientă
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Ungaria acuză Europa că încearcă să blocheze planul de pace al SUA. Ucraina anunță că vrea în NATO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat acum 20 ore si 41 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 14 ore si 13 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close