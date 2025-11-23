Trei exerciții simple care îți vor sculpta abdomenul

Un abdomen bine antrenat este cheia unui corp stabil și armonios, motiv pentru care este important să incluzi în rutina ta zilnică exerciții care să întărească abdomenul.

Antrenoarea Denise Austin a dezvăluit care sunt cele trei exerciții care te vor ajuta să-ți sculptezi și să-ți întărești abdomenul. Ele pot fi efectuate oriunde și nu necesită echipament special. Este vorba despre crunch lateral din picioare, abdomene tip bicicletă și planșă cu ridicare de picior.

Crunch lateral din picioare

Unul dintre cele mai eficiente exerciții pentru zona abdominală este crunch-ul lateral din picioare. Față de clasicele crunch-uri făcute pe podea, acest exercițiu implică întregul trunchi și lucrează în mod special mușchii oblici. Mișcarea presupune ridicarea genunchiului și apropierea lui de cotul de pe aceeași parte, ceea ce activează mușchii laterali ai abdomenului și contribuie la tonifierea taliei.

Pentru a-l executa corect, stai drept, cu picioarele ușor depărtate și brațele ridicate deasupra capului. În timp ce te sprijini pe un picior, ridică celălalt genunchi și încearcă să-l atingi cu cotul opus, menținând echilibrul și controlul mișcării.

Este un exercițiu simplu, dar foarte eficient, care poate fi realizat oriunde și nu necesită echipament.

VEZI ȘI: Cercetătorii au descoperit un nou beneficiu al cafelei. Ce trebuie să știi

Abdomene tip bicicletă

Un exercițiu clasic și extrem de eficient pentru abdomen este bicicleta sau abdomenele tip bicicletă. Acest exercițiu combină mișcarea picioarelor și a trunchiului și lucrează atât mușchii abdominali centrali, cât și oblicii. Acest tip de exercițiu poate fi considerat o variantă mai dinamică a abdomenelor tradiționale.

Pentru a-l executa corect, întinde-te pe spate, cu umerii ușor ridicați de la sol și abdomenul încordat ușor pentru stabilitate. Ridică picioarele și ține-le întinse, apoi flexează alternativ câte un picior, încercând să atingi genunchiul cu cotul opus.

Această mișcare stimulează mușchii oblici și contribuie la sculptarea taliei.

VEZI ȘI: Ce înseamnă când o persoană citește mesajele de pe WhatsApp și nu răspunde

Planșă cu ridicare de picior

Un alt exercițiu foarte eficient pentru întărirea întregului trunchi, dar mai ales a abdomenului inferior, este planșa cu ridicare de picior. Aceasta este o variantă mai dinamică a exercițiului clasic și ajută nu doar la tonifierea mușchilor abdominali, ci și la activarea fesierilor și a mușchilor spatelui.

Pentru a-l efectua corect, trebuie să pornești din poziția planșei tradiționale. Sprijină-te pe antebrațe și pe vârfurile picioarelor, în timp ce ții corpul într-o linie dreaptă de la cap până la călcâie. Din această poziție, ridică alternativ câte un picior, fără a pierde alinierea trunchiului. Este necesar să controlezi mișcarea și să menții abdomenul activ.

Acest exercițiu nu doar că îți întărește abdomenul, dar contribuie și la stabilitate și echilibru.

Video: