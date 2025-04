De ce Neversea 2025 nu va avea loc

Organizatorii Neversea anunță că ediția a VII-a a festivalului se amână pentru 2026, evenimentul neputându-se desfășura în vara acestui an la Constanța pentru că nu a fost găsit un sector de plajă necontractat și care să corespundă conceptului manifestării.

Potrivit sursei citate, după șase ediții spectaculoase și sute de mii de fani care au trăit frumusețea apusurilor și răsăriturilor pe plajă, motivul pentru care organizatorii au fost nevoiți să ia această decizie este dat de faptul că, pentru acest an, reprezentanții Neversea alături de autoritățile locale nu au reușit să identifice un sector de plajă liber de contracte și care să corespundă standardelor și conceptului cu care au fost obișnuiți până acum fanii festivalului.



„Plaja Modern, locația unde s-a desfășurat până acum festivalul, a fost în ultimii ani licitată pentru alte activități comerciale de tip beach bar, închirieri șezlonguri, situație care a afectat semnificativ în fiecare an suprafața și desfășurarea festivalului, iar în ultimele luni, noi sectoare importante din acea locație au fost licitate”, se mai spune în comunicat.



Viceprimarul municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu, și-a luat angajamentul față de organizatori de a debloca această situație și de a căuta soluții care să permită continuarea organizării festivalului Neversea, pe o plajă în Constanța, în condiții legale și la standardele specifice unui festival de anvergură internațională.



„Știam că organizatorii festivalului Neversea erau în punctul în care nu mai aveau cum să organizeze festivalul, neexistând o soluție cu plaja, lucru pe care l-am considerat din start o mare pierdere pentru turismul și economia locală. Am luat decizia să mă implic direct, pentru că știu cât de mult înseamnă un astfel de eveniment pentru oraș. Primăria trebuie să fie un integrator și îi vom sprijini cu tot ceea ce este necesar ca acest eveniment să rămână la Constanța. Deja avem câteva variante de locații disponibile care urmează a fi analizate împreună cu echipa Neversea. Încă o dată, menționez că un astfel de eveniment este esențial pentru oraș, atât din punct de vedere cultural, cât și economic”, a declarat Răsăuțeanu, citat în comunicat.



În următoarele săptămâni, toți fanii festivalului care și-au achiziționat abonamente early bird pentru Neversea 2025 vor primi prin email opțiuni multiple de utilizare a acestora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News