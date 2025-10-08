De ce ciclul menstrual devine haotic înainte de menopauză. Când trebuie mers la medic. Dr. Virginia Țârlea, explicații

Dr. Virginia Țârlea, medic primar Obstetrică Ginecologie la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat că, pe lângă bufeurile de căldură, insomnii și transpirații, menopauza poate provoca tulburări de memorie, concentrare și cogniție, ceea ce afectează stima de sine și generează o tendință de a exagera gravitatea lucrurilor. De asemenea, depresia și anxietatea sunt frecvente și mai accentuate în această perioadă.

„Pe lângă aceste valuri de căldură, insomnii și transpirații, aș vrea să amintesc, tot la primele simptome, tulburările de cogniție, de memorie, de concentrare. Femeia nu se mai poate concentra, nu mai poate să fie atentă, uită, se duce să facă o activitate pe care o începuse și uită de ce s-a dus acolo.

Își pierde stima de sine din cauza acestor probleme pe care le percepe și are tendința să exagereze gravitatea lucrurile și chiar spune: „Încerc să nu mai fac lucrurile acestea și încerc să nu fiu atât de stresată, dar nu pot. Totul este în viața mea o catastrofă”.

Depresia și anxietatea sunt alte două probleme care apar în viața femeii în acest moment. Sunt mai accentuate, sunt frecvente", a spus dr. Virginia Țârlea.

Menopauza poate cauza probleme uro-ginecologice

Dr. Virginia Țârlea a subliniat că menopauza poate cauza probleme uro-ginecologice, din cauza sensibilității vaginului și vezicii urinare la scăderea estrogenilor. De asemenea, în perioada premergătoare opririi menstruației, ciclurile menstruale devin neregulate, ceea ce poate genera îngrijorări.

„Pe lângă problemele vasomotorii, ar trebui să vorbim de alte simptome care apar înainte de a se opri menstruația și sunt legate de aparatul urogenital. Poate lumea întreabă cum adică și „uro”? Problema este că atât vaginul, cât și vezica urinară sunt sensibile la estrogeni, la hormonii pe care ovarele femeii nu-i mai secretă, și atunci începe să se plângă de uscăciune, începe să spună că libidoul ei se reduce, are un disconfort sexual și spunem „uro-ginecologice" pentru că după contactul sexual poate să sângereze la urinare și poate să facă cistită, să facă infecții urinare, să înceapă să piardă urină.

Aș mai vrea să spun că la început, înainte de oprirea menstruației, există o perioadă destul de lungă de timp, cam de un an, doi, în care ciclurile femeii nu mai sunt regulate. Ele nu mai vin la timp; ori vin mai devreme, ori vin mai târziu. Nu trebuie să ne speriem. Multe femei se întreabă dacă nu cumva sunt însărcinate, dacă au o problemă. Trebuie să meargă la medic să li se spună ce au, dar cantitatea lor variază, fie mai mult, fie mai puțin, și atunci începe să se gândească și să se ducă la doctor că au o problemă. Aceasta este premenopauza”, a spus dr. Virginia Țârlea.

Când se pune diagnosticul

Dr. Virginia Țârlea a explicat că diagnosticul de menopauză se stabilește după 12 luni consecutive fără menstruație.

„Diagnosticul se pune atunci când femeia vine și spune: „De un an nu mai am menstruație”. Dacă ea vine și spune: „Mi-a întârziat menstruația 3 luni, înainte îmi venise cu 6 luni înainte”, nu era în menopauză, era în perimenopauză. Această fluctuație a menstruațiilor este determinată de primul hormon care scade ca nivel în sânge, progesteronul. Dimpotrivă, celelalte simptome sunt determinate de scăderea estrogenilor, atât urogenital, cât și bufeurile”, a spus dr. Virginia Țârlea la DC News și DC Medical.

Video: