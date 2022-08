De ce astăzi trebuie să pui mai puțină sare în mâncare

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, dar sunt totuși zile în care ai motive în plus în calendar. Ziua "Mai multe ierburi, mai puţină sare" (#MoreHerbsLessSaltDay), marcată în fiecare an la 29 august, este o altă zi creată de americanii Thomas şi Ruth Roy de la Wellcat Holidays and Herbs, transmite Agerpres. Este o zi care ne încurajează să reducem consumul de sare, pentru a ne proteja sănătatea, şi să folosim mai mult plantele aromatice pentru a da savoare alimentelor noastre, conform cooksinfo.com.



Produsele alimentare din comerţ conţin mai mult sodiu decât potasiu, chiar dacă, din punct de vedere nutriţional, ceea ce avem nevoie este de fapt invers. Organismul reglează echilibrul de sodiu şi potasiu (cele mai comune două săruri) din corpul nostru prin intermediul a doi hormoni: aldosteronul şi glucocorticoizii.

Sodiul este eliminat din organism prin urină, dar excesul de sodiu obligă rinichii să reţină apă, ceea ce poate creşte tensiunea arterială. Potasiul are efectul invers şi poate relaxa vasele de sânge. Înlocuirea sodiului cu potasiu poate reduce hipertensiunea şi reduce riscul de boli cardiovasculare. Organismul nostru are nevoie de mai mult potasiu decât sodiu în fiecare zi, dar să nu uităm că alimentele procesate conţin, în general, mai mult sodiu decât potasiu.

Ziua drepturilor individuale



În fiecare an pe 29 august este Ziua drepturilor individuale, sărbătorită la data la care s-a născut filosoful şi omul politic englez John Locke, ale cărui scrieri susţineau drepturile fiecărei fiinţe umane.



Potrivit lui Locke, "tot ceea ce un om are în materie de drepturi umane sau civile trebuie să rămână inviolabil al său" şi, deşi a recunoscut că oamenii au renunţat la unele drepturi naturale în schimbul protecţiei colective oferite de societăţi, el a susţinut că drepturile individuale de bază includ viaţa, libertatea, proprietatea, libertatea de exprimare, libertatea religioasă şi libertatea de a adresa petiţii guvernului.



Ziua drepturilor individuale (#IndividualRightsDay) a fost iniţiată de politicianul american Thomas Robert Stevens, fondatorul Partidului Obiectivist, care a susţinut filozofia lui John Locke în ceea ce priveşte drepturile celei mai mici unităţi de bază a societăţii - individul.

Cu ce poți înlocui sarea. Produsul cu multe beneficii pentru sănătate: "Este măcinat şi gata de consum"

O plantă care poate înlocui sarea se numără printre noile produse ale Fundaţiei Bulgare pentru Biodiversitate (BBF). Planta este acum disponibilă ca alternativă la produsul tradiţional.

"Această plantă conţine mai puţin sodiu. 'Sarea' fără sare este noul nostru produs, complet pe bază de plante. Este produs din planta salicornia sau 'Salicornia europaea', care se găseşte în lacul Atanasovo. Planta în sine este numită şi 'sparanghel de mare'. Are un gust foarte sărat, creşte pe soluri foarte sărate, iar sarea verde este planta uscată. Odată uscat, acest condiment natural este măcinat şi gata de consum.

Are mult mai puţin sodiu decât sarea obişnuită şi o cantitate mare de magneziu, potasiu, iod, vitamina D3, aminoacizi, fiind foarte potrivită pentru persoanele care au probleme cu sistemul cardiovascular, datorită cantităţii mai mici de sodiu. Este un produs sustenabil, nu are un gust la fel ca sarea obişnuită, dar este suficient de sărat. În stare proaspătă, poate fi folosită în salate", a subliniat Gloria Marinova de la BBF, potrivit Rador. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News