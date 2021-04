DDB, mesaj războinic înaintea primului meci din play-out: Aici e Dinamo!

"Aici e Dinamo! Aici e DDB! Privim în viitor cu furie și speranță! Putem spune că s-a încheiat o perioadă de coșmar pentru Dinamo. Am luat licenţa, am salvat Săftica, avem și antrenor! Cum am reușit toate astea!? Nu mai e de mult un secret. ÎMPREUNĂ! Cu sacrificii, cu neliniște, cu sincope, cu îndoieli și reproșuri. Dar împreună! Indiferent ce, am strâns din dinți și ne-am văzut în continuare de treabă. DDB este tot aici, întărit de toate prin câte am trecut!A FOST AL NAIBII DE GREU, DAR AM REUȘIT, ÎNCĂ O DATĂ!", transmit suporterii, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

"Să vină ce vrea Dumnezeu, nu ne vom da la o parte! Suntem tot aici și vom rămâne împreună, mereu! Vom rămâne împreună până când vom obține ce merităm!

Un club sănătos și curat! Un Dinamo la înălțimea suporterilor lui!", transmit dinamoviştii pe pagina Peluza Catalin Hildan-Dinamo.