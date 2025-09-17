Danemarca va cumpăra, în premieră, arme de precizie cu rază lungă împotriva amenințării ruse

Guvernul danez a anunțat că va cumpăra, în premieră, arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru a-și întări apărarea în fața amenințării ruse.

Guvernul danez a anunțat miercuri că va achiziționa pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru a-și consolida capacitatea de descurajare, considerând că amenințarea rusă va continua să apese asupra Europei mulți ani de acum înainte, relatează AFP.

„Rusia va reprezenta o amenințare pentru Danemarca și Europa mulți ani de acum înainte”, a declarat prim-ministrul Mette Frederiksen într-o conferință de presă.

Drone și rachete pentru consolidarea apărării

Copenhaga va achiziționa în special drone și rachete, pe care unii dintre aliații săi NATO „le dețin sau sunt în curs să le achiziționeze”, a menționat ministrul apărării, Troels Lund Poulsen. Tipul de arme nu a fost încă stabilit.

„Datorită acestor arme, apărarea va putea atinge ținte la distanțe mari și, de exemplu, să neutralizeze amenințările cu rachete inamice”, a adăugat șefa guvernului.

Ea a evocat posibilitatea „neutralizării sistemelor de ghidare a rachetelor și a infrastructurii pentru aeronave și drone”.

„Este o schimbare de paradigmă în politica de apărare daneză”, a subliniat Mette Frederiksen.

Anunțul danez ar urma să contribuie la ambiția NATO ca Europa să se poată apăra singură până cel târziu în 2030, a afirmat la rândul său ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen.

De la invazia Rusiei în Ucraina, reînarmarea a fost o prioritate pentru guvernul social-democratei Mette Frederiksen.

Săptămâna trecută, Copenhaga a anunțat achiziționarea a opt sisteme de apărare aeriană cu rază lungă și medie de acțiune de la producători europeni, potrivit Agerpres.

