Danemarca va cumpăra, în premieră, arme de precizie cu rază lungă împotriva amenințării ruse

Guvernul danez a anunțat miercuri că va achiziționa pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru a-și consolida capacitatea de descurajare, considerând că amenințarea rusă va continua să apese asupra Europei mulți ani de acum înainte, relatează AFP.
„Rusia va reprezenta o amenințare pentru Danemarca și Europa mulți ani de acum înainte”, a declarat prim-ministrul Mette Frederiksen într-o conferință de presă.
Copenhaga va achiziționa în special drone și rachete, pe care unii dintre aliații săi NATO „le dețin sau sunt în curs să le achiziționeze”, a menționat ministrul apărării, Troels Lund Poulsen. Tipul de arme nu a fost încă stabilit.
„Datorită acestor arme, apărarea va putea atinge ținte la distanțe mari și, de exemplu, să neutralizeze amenințările cu rachete inamice”, a adăugat șefa guvernului.
Ea a evocat posibilitatea „neutralizării sistemelor de ghidare a rachetelor și a infrastructurii pentru aeronave și drone”.
„Este o schimbare de paradigmă în politica de apărare daneză”, a subliniat Mette Frederiksen.
Anunțul danez ar urma să contribuie la ambiția NATO ca Europa să se poată apăra singură până cel târziu în 2030, a afirmat la rândul său ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen.
De la invazia Rusiei în Ucraina, reînarmarea a fost o prioritate pentru guvernul social-democratei Mette Frederiksen.
Săptămâna trecută, Copenhaga a anunțat achiziționarea a opt sisteme de apărare aeriană cu rază lungă și medie de acțiune de la producători europeni, potrivit Agerpres.
