Dan Negru dă start, la Kanal D, castingului pentru cel mai simplu şi uşor de înţeles quiz show din istoria televiziunii mondiale!

„Kanal D dă start castingului pentru cel mai simplu şi în acelaşi timp spectaculos quiz show din istoria televiziunii mondiale! Dan Negru, maestrul de ceremonii al acestei noi călătorii pline de spontaneitate şi inteligenţă, îşi aşteaptă candidaţii. Toţi cei care au împlinit vârsta de 18 ani şi îsi doresc să intre în jocurile minţii se pot înscrie în cursa pentru show-ul televizat pe pagina https://casting.kanald.ro ,urmând paşii indicaţi.

“E cea mai frumoasă provocare din televiziune: să căutăm oameni care au minte, oameni inteligenţi. Pe ei televiziunea din România i-a cam ocolit pâna acum. Concursul creierelor e cel mai frumos pariu pe care-l pun în televiziune, la Kanal D. Şi o să începem cu cel mai uşor de înţeles quiz show din istoria televiziunii mondiale!”, spune Dan Negru.

Dacă ai un vocabular vast, îti merge mintea şi îţi place să te joci cu cuvintele, intră în joc

E simplu: noi dăm definiţia, tu ne dai soluţia! Punem preţ pe fiecare cuvânt în cel mai mai simplu quiz show din România. Inscrie-te, aşadar, în competiţia minţii, intră pe https://casting.kanald.ro pentru a face primul pas într-o călătorie ce combină spiritul ludic şi inteligenţa cu frumuseţea şi emoţia spectacolului de televiziune”, a transmis Kanal D.

Dan Negru, despre noua emisiune de la Kanal D:

„Am pus un pariu! Toate marile televziuni din lume au concursuri cu întrebări de cultură generală. România e singura țară europeană unde quiz-urile cu intrebări de cultura generală lipsesc din programele marilor televziuni. 12 quiz-uri difuzează principalele televiziuni englezești, italieni au 11 și francezii 8. Până și bulgarii le au la marile televiziuni! In America, quizz și știrile sunt cele mai de succes programe tv. Noi le ocolim! Asta e pariul meu la Kanal D: oamenii smart care-și pot arăta mintea la televizor. Pe ei marile tv generaliste i-au ocolit. Concursul creierelor e pariul pe care-l punem in televiziune, la Kanal D . In primul pas aducem cel mai simplu și ușor de înțeles quiz din istoria televiziunii mondiale. Azi am dat drumul înscrierilor.

Cultura generală este tot ce oamenii au și maimuțele nu au. Să o arătam și la televizor! E o provocare!E o schimbare! Dar dacă nu schimbi, nu crești și dacă nu crești, nu trăiești! Cultura generală la televizor in concursuri quiz. "Esti nebun, e un risc in România" îmi spun toți ! Cel mai mare risc e sa nu-ți asumi nicunul”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News