Daea, rezultat după ce a calculat suprafaţa supermarketurilor din ţară: E nevoie de o alternativă

"Eu nu sunt împotriva supermarketurilor, dar sunt împotriva politicilor lor. Şi nu avem cum să le schimbăm până nu facem o reţea (n.r. – cum este Casa Română de Comerț Agroalimentar – UNIREA).

Eu am avut cu ei discuţii şi colaborări bune. Dar le-am spus-o de fiecare dată că m-aş bucura tare mult să văd peste câţiva ani de zile să văd peste câţiva ani de zile această construcţie numai cu produse româneşti. Ce bine ar fi! Pentru că le-au pus în cele mai valoroase vaduri. Au studiat bine piaţa din România. Sunt peste 2.700 de magazine. Am făcut calculul ce suprafaţă au. Toată suprafaţa ocupată cu supermarketuri echivalează cu suprafaţa municipiului Piteşti. Am tot felul de date. Le-au construit în scara blocului.

Le-am spus că românul nu poate să vină cu 10 kg la voi, că vor cooperative. Păi acele cooperative le facem în 20 de ani de zile. De aceea am făcut Casa de Comerţ, ca ea să fie instrumentul care ia produsul de la fermier, îl aduce în magazinele lor, face această alternativă de ofertă, dă posibilitatea ca fermierul să-şi vândă producţia, vine consumatorul şi ia. A fost un magazin în Bucureşti, plângeau pensionarii de acolo când s-a desfiinţat", a declarat, la emisiunea "Ce se întâmplă", Petre Daea.

Investiţii blocate care puteau fi folosite pentru acest scop

"Veniţi cu mine acum să vedeţi fabrică de prelucrat legume şi peşte la Vidra, în bazinul legumicol din jurul Bucureştiului. Ce e acolo? Tot ce trebuie: instalaţii, aparatură, absolut tot, de la staţia de epurare şi până la liniile tehnologice care sunt în ţiplă. Aceasta a costat în jur de şase milioane de dolari. Nu a funcţionat un minut. Au închis-o când a fost cu domnul Cioloş, nu ştiu ce probleme au fost din punct de vedere al UE privind fondurile. M-am dus acolo. M-a luat fostul director general de la Casa de Comerţ şi am spus: ‚ce e cu asta? Hai să o cumpere statul român’. Aveam posibilitatea să o luăm cu 800.000 faţă de 6 milioane. Nici astăzi... am dat telefon şi la consilierul domnului Orban, i-am spus de treaba asta.

În plus, sunt depozite în ţară care nu funcţionează", a mai explicat ministrul Daea.

