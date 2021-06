Dacia a pierdut titlul de cel mai mare contribuabil la bugetul României

Potrivit Ziarulargeșul.ro, compania deținută de Groupe Renault și-a pierdut titlul de cel mai mare contribuabil la bugetul României. Firma cu noua titulatură este British American Tobacco (BAT), companie care a contribuit cel mai mult la bugetul naţional în 2020. Producătorul de țigări a plătit anul trecut statului român aproape două miliarde de euro. BAT a detronat astfel Dacia, cel mai mare exportator al țării, uzina confruntându-se cu mari probleme de producție din cauza pandemiei

Cele peste 9 miliarde lei plătite de British American Tobacco statului român reprezintă echivalentul a aproximativ 6,5% din veniturile fiscale ale României. Accizele reprezintă circa 60% din prețul unui pachet de țigări, peste care se adaugă TVA, ajungând ca taxele să însemne aproape 80% din suma plătită pe un pachet de țigări. BAT are peste 3.000 de angajați și generează alte 30.000 de locuri de muncă indirect prin lanțul de aprovizionare și distribuție.

Dacia a produs în luna mai modelul Duster cu numărul 2.000.000

Automobilul Duster cu numărul 2.000.000 a ieșit de pe linia de montaj a uzinei Dacia joi, 13 mai, anunță compania, potrivit Mediafax. Este vorba de un exemplar din seria limitată Duster Avantaj ECO-G 100 (motorizare cu alimentare mixtă benzină/GPL) de culoare Orange Atacama, destinat unui client din România.

Duster a fost prezentat în premieră mondială în martie 2010, la Salonul Auto de la Geneva. Atributele sale de vehicul practic, robust și accesibil, cu capacități de veritabil „4x4”, i-au asigurat un succes comercial imediat. „Duster este un simbol național de reușită. Un model pentru care s-a lucrat intens și la care au contribuit angajați din toate meseriile și domeniile de activitate ale Renault Group în România. Am un sentiment de mare bucurie că, alături de colegi, am reușit să depășim provocările din ultimul an și să marcăm astăzi, împreună, o cifră istorică. Vom continua să ne onorăm clienții prin produse de calitate, cu cel mai bun raport prestații/preț, așa cum i-am obișnuit. Totodată, vom avea grijă să rămânem competitivi”, a declarat Miguel Oliver-Boquera, Director al Uzinei Vehicule Dacia și Coordonator al platformei industriale de la Mioveni.