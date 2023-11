"Dacă locuiţi mai mult de doi ani într-o casă, este mai bine să o cumpăraţi". Economii de până la 120.000 de euro, în comparație cu chiria

În cadrul studiului, s-au calculat economii de până la 120.000 de euro, în 18 ani, pentru cei care achiziționează un apartament de 50 de metri pătraţi în marile oraşe din România, în comparație cu chiria. Chiar şi aşa, apetitul românilor pentru achiziţia propriei locuinţe este în scădere din cauza dobânzilor. De la anul, mai apare o piedică: majorarea TVA.

Unii consideră această investiţie drept una riscantă şi le este frică de dobânzile mari.

"Nu se ştie niciodată ce păţeşti. Ai o pasă mai proastă, financiar nu te descurci. La un moment dat, creditul ăla va fi doar o bătaie de cap în plus", spune un bărbat, pentru Digi 24.

Totuşi, alţii au riscat şi şi-au cumpărat propriul apartament, după câţiva ani de chirie.

"Mi-am dat seama că, per total, avantajele de a investi în propria mea casă sunt peste. Am strâns bani şi am primit şi ajutorul părinţilor", a spus un alt bărbat.

Un studiul recent, citat de Digi 24, îi dă dreptate. Dacă vrei să stai mai mult de doi ani într-un loc, este mai avantajos să cumperi apartamentul respectiv, decât să plăteşti chirie. Chiar și acum, în condiţiile creşterii dobânzilor, rata la un credit imobiliar pentru achiziţia unei locuinţe de 50 de metri pătraţi este mai mică decât chiria pentru o proprietate similară.

Cine achiziţionează câştigă 79 de euro pe lună. Avantajul net la achiziţie pe o perioadă mai îndelungată, de 18 ani, este de până la 120.000 de euro, spun specialiştii. Acesta este calculat pornind de la o chirie de 500 de euro şi o rată de 420 de euro.

TVA-ul pentru locuinţe crește

De anul viitor, TVA-ul pentru locuinţele care au mai puţin de 120 de metri pătraţi va creşte de la 5% la 9%. Cererea de servicii de evaluare pentru garanţii bancare a crescut șin ea cu peste 30% în primele 15 zile ale lunii noiembrie, faţă de perioada octombrie - septembrie a acestui an, arată datele unei companii de evaluare, potrivit Digi 24.

Totuși, economistul Iancu Guda spune că acest lucru "nu înseamnă implicit o creştere a preţului" în ceea ce privește apartamentele. Citește mai mult>>

Vezi și: O nouă bancă apare în România. Tocmai a primit aprobare de la Guvern. Rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News