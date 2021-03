Cutremure România. Prof.ing. Nicolae Noica: Problemă de siguranţă naţională. CSAT ar trebui să se ocupe

"Cutremurele de pământ reprezintă o problemă de siguranţă naţională. CSAT ar trebui să se ocupe de această temă. Eu am trăit cutremurul din 1977. Putem spune ce vrem, dar acolo primar general era Dincă. (...) Ei bine, acum, dacă, Doamne fereşte!, se întâmplă un cutremur, nu suntem pregătiţi să facem faţă. Atunci a fost Armata, s-a dat un ordin şi s-a executat", a spus Noica, ministru al Lucrărilor Publice în perioada 1996-2000 şi inginer constructor cu o vastă experienţă, la dezbaterea "De ce uităm? Ce am făcut cu clădirile degradate?", desfăşurată, joi, în Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu".



El a reiterat o afirmaţie a unui specialist italian în cutremure, potrivit căruia "gradul de asigurare a construcţiilor la seisme constituie o decizie politică şi nu una tehnică" şi a pledat pentru intensificarea activităţii Comisiei Naţionale de Inginerie Seismică şi pentru o evaluare a clădirilor care adăpostesc instituţii, spitale, şcoli etc., pentru expertizarea şi proiectarea consolidării.

OUG pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic ridicat



În cadrul dezbaterii, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a prezentat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului pentru aprobarea Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, un proiect de act normativ pus în dezbatere publică din 10 februarie, despre care a afirmat că "va schimba radical filosofia" abordării acestei chestiuni.



Cseke Attila a arătat că acest program "trebuie să fie, din punct de vedere al bugetului, multianual".



"Nu mai poţi să faci o consolidare de clădire pe un singur an, să faci partea de proiect tehnic, să scoţi şi la licitaţie, să ai un câştigător şi să ai şi execuţia finalizată. Este exclus astăzi aşa ceva. Dacă cineva ştie soluţia, să ne-o dea şi nouă, dar nu se poate într-un an de zile şi atunci trebuie creat un program bugetar multianual. Am introdus clădirea în program, se derulează partea tehnică, partea de licitaţie şi apoi partea de execuţie. În doi, trei ani o clădire de genul acesta poate fi finalizată", a explicat el.



Ministrul a mai arătat că programul prevede ca în urma consolidării să fie puşi în siguranţă nu doar cei care sunt în clădiri, ci şi "cetăţeanul de pe stradă" şi a anunţat că în ordonanţă sunt introduse spre consolidare şi sediile unor autorităţi publice, spitalele, instituţiile de învăţământ şi de cultură.