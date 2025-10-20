€ 5.0889
Data actualizării: 08:38 20 Oct 2025 | Data publicării: 08:32 20 Oct 2025

Cutremur produs în sud-estul țării, azi-noapte
Autor: Iulia Horovei

cutremur
 

Un cutremur a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în sud-estul României.

În noaptea de duminică, 19 octombrie spre luni, 20 octombrie, s-a produs un cutremur slab cu magnitudinea 3,3, la adâncimea de 7,9km în Brăila, Muntenia. Seismul s-a produs la ora 03:35:45, potrivit Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). 

Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor Brăila (9 km N-E), Galați (11 km S), Ismail, Ucraina (63 km V), Tulcea (63 km V), Focșani (77 km S-E) și Buzău (96 km E).

Resimțit puternic în sud-estul țării

Mulți locuitori din municipiile Brăila și Galați au raportat că au simțit cutremurul. Vuietul produs, totuși, a fost perceput ca fiind mai intens decât mișcarea propriu-zisă a seismului. 

Cu toate acestea, unii locuitori consideră că magnitudinea oficială a cutremurului este prea mică în raport cu intensitatea cu care l-au resimțit în momentul producerii.

„S-a simțit ca o undă de șoc”, a mărturisit un cetățean din localitatea Șendreni, Galați.

„S-a auzit vuietul și apoi cutremurul care mi s-a părut foarte puternic, bine că a fost de scurtă durată!”, a adăugat un altul din orașul Brăila.

„S-a simțit scurt, puternic, greu de crezut că numai 3.0!”, a mai adăugat un alt cetățean din Brăila.

19 cutremure înregistrate în luna octombrie

În luna octombrie, în România s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău pe 16 septembrie, potrivit Agerpres.

 

