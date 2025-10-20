Cutremur produs în sud-estul țării, azi-noapte

Mulți locuitori din municipiile Brăila și Galați au raportat că au simțit cutremurul. Vuietul produs, totuși, a fost perceput ca fiind mai intens decât mișcarea propriu-zisă a seismului.

Cu toate acestea, unii locuitori consideră că magnitudinea oficială a cutremurului este prea mică în raport cu intensitatea cu care l-au resimțit în momentul producerii.

„S-a simțit ca o undă de șoc”, a mărturisit un cetățean din localitatea Șendreni, Galați.

„S-a auzit vuietul și apoi cutremurul care mi s-a părut foarte puternic, bine că a fost de scurtă durată!”, a adăugat un altul din orașul Brăila.

„S-a simțit scurt, puternic, greu de crezut că numai 3.0!”, a mai adăugat un alt cetățean din Brăila.

19 cutremure înregistrate în luna octombrie

În luna octombrie, în România s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău pe 16 septembrie, potrivit Agerpres.