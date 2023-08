Cutremur în Ungaria, resimțit și în România - foto

Seismul s-a produs în Ungaria și a avut magnitudinea ml 3,6. Acesta a avut loc la adâncimea de 19,3 km. Conform Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare și pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut loc la ora 01:35, ora României.

Small magnitude 3.8 #quake hits 36 km northwest of Békéscsaba, Hungary after midnight - info, user reports and updates: https://t.co/cDy40xFdyc