Cutremur în Napoli. Oamenii au ieșit în stradă speriați - FOTO

Regiunea din jurul oraşului Napoli, în sudul Italiei, a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade produs în zorii zilei de miercuri, transmite dpa.



Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) a localizat epicentrul în Campi Flegrei, o zonă foarte vulcanică aflată la doar câţiva kilometri de centrul oraşului.



Autorităţile de Protecţie Civilă au declarat că iniţial nu au fost raportate cazuri de răniţi sau pagube majore.



Presa locală a relatat că seismul a fost suficient de puternic pentru a-i face pe mulţi oameni să iasă în stradă.

Earthquake, a bit more severe this time



People gathered in that courtyard pic.twitter.com/BRipxCPnMs