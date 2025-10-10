€ 5.0953
Data actualizării: 09:40 10 Oct 2025 | Data publicării: 09:40 10 Oct 2025

Cutremur de 7,4 în Filipine: "Mişcările erau prea violente" - Video
Autor: Andrei Itu

cutremur_40681500 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific (PTWC) a ridicat vineri alerta de tsunami emisă pentru Filipine, Palau şi Indonezia, la câteva ore după ce un cutremur cu magnitudinea 7,4 a lovit sudul Filipinelor.

"Acest seism nu mai prezintă risc de tsunami", a declarat centrul într-un comunicat.

Unde s-a produs cutremurul din Filipine


Cutremurul s-a produs la circa 20 de kilometri în largul oraşului Manay, de pe insula Mindanao (sud), la ora locală 09:43 (01:43 GMT), potrivit Serviciului geologic al Statelor Unite (United States Geological Survey - USGS).

Institutul filipinez de vulcanologie şi seismologie avertizase că este aşteptat un "tsunami distructiv", "cu valuri de o înălţime capabilă să pună vieţi în pericol" pe coasta de est a arhipelagului.

Locuitorii din zonele de coastă vizate fuseseră îndemnaţi insistent de autorităţi să evacueze. Diana Lacorda, o poliţistă, a declarat pentru AFP că provincia în care se află Manay se aşteaptă la pagube.

"Paharele noastre de pe masă se mişcau şi cădeau"


"Paharele noastre de pe masă se mişcau şi cădeau", a relatat ea, adăugând că liniile electrice şi de comunicaţii au fost întrerupte şi că autorităţile nu pot, deocamdată, evalua eventualele daune în anumite zone.

Christine Sierte, o profesoară în oraşul Compostela, din apropiere de Manay, a declarat pentru AFP că se afla într-o şedinţă când au început puternicele mişcări seismice.

"La început a fost foarte lent, apoi s-a intensificat (...) A fost cel mai lung moment din viaţa mea. Nu am putut ieşi imediat din clădire pentru că mişcările erau prea violente", a explicat ea.

VIDEO

"Tavanele unor birouri s-au prăbuşit"

"Tavanele unor birouri s-au prăbuşit, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit", a adăugat profesoara, menţionând însă că unii dintre cei aproximativ 1.000 de elevi ai şcolii "au avut atacuri de panică şi dificultăţi de respiraţie". Kath Cortez, o jurnalistă din Davao, oraş aflat la circa o sută de kilometri de Manay, a declarat pentru AFP că a observat fisuri în pereţii casei sale.

"Am fost surprinsă de intensitate. Tocmai mă trezisem şi eram pe punctul de a face duş", a povestit ea, adăugând că membrii familiei au fugit afară din locuinţă. Acest cutremur are loc la doar 11 zile după un alt seism puternic care a lăsat în urmă 74 de morţi şi circa 72.000 de sinistraţi pe insula centrală Cebu, notează Agerpres.

cutremur filipine
