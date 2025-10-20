Cutremur aproape de Brăila și Galați: Nu s-a simțit, s-a auzit! Cum se explică ”bubuitura”/ ”Zgomotul a fost ciudat”

Mihai Diaconescu, cercetător INFP, afirmă, la Digi24, că nu este deloc neobișnuită zona în care s-a produs cutremurul în această dimineață, în România.

Vorbim despre un cutremur de suprafață, la adâncimea de doar 7,9 kilometri, produs cu o intensitate de 3,3 pe Richter, în Muntenia, la 9 kilometri de Brăila și 11 kilometri de Galați.

Din Galați și Brăila, vin mesaje ale oamenilor care spun că au resimțit cutremurul, dar mai mult l-au auzit, ca o bubuitură:

La Galați s-a auzit un zgomot, un vuiet, nu îmi pot da seama, dar au s-au mișcat 2-3 secunde geamurile bibliotecii.