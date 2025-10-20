€ 5.0889
Data actualizării: 09:45 20 Oct 2025 | Data publicării: 09:40 20 Oct 2025

Cutremur aproape de Brăila și Galați: Nu s-a simțit, s-a auzit! Cum se explică ”bubuitura”/ ”Zgomotul a fost ciudat”
Autor: Roxana Neagu

cutremur romania Sursa foto Agerpres
 

Un cutremur s-a produs între Brăila și Galați, la ora 3:35. Deși nu a fost simțit, a fost auzit. Dar există o explicație pentru asta.

Mihai Diaconescu, cercetător INFP, afirmă, la Digi24, că nu este deloc neobișnuită zona în care s-a produs cutremurul în această dimineață, în România. 

Vorbim despre un cutremur de suprafață, la adâncimea de doar 7,9 kilometri, produs cu o intensitate de 3,3 pe Richter, în Muntenia, la 9 kilometri de Brăila și 11 kilometri de Galați. 

Citește aici mai mult: Cutremur produs în sud-estul țării, azi-noapte

Din Galați și Brăila, vin mesaje ale oamenilor care spun că au resimțit cutremurul, dar mai mult l-au auzit, ca o bubuitură:

La Galați s-a auzit un zgomot, un vuiet, nu îmi pot da seama, dar au s-au mișcat 2-3 secunde geamurile bibliotecii. 

S-a auzit un vuiet, dar nu am simțit cutremurul. 

S-a simțit puțin, 5 secunde, un vuiet, vreo bombă ceva. 

Am auzit o bubuitură puternică.

Da, l-am simțit! O bufnitură puternică!

Da, dar nu prea părea cutremur... mai mult o explozie după sunet.

Da, au fost și niște zgomote însoțite de vibrații.

Da, s-a auzit foarte urat la Galați.

A fost scurt, da zgomotul a fost ciudat.

S-a simțit, dar a fost că o bubuitură. 

Cercetătorul INFP a explicat de ce oamenii din Galați și Brăila au auzit respectivul zgomot: ”La interfața pământ - aer, în momentul în care ajunge o undă mecanică, există posibilitatea ca ea să se transforme în undă sonoră. Fenomenul s-a întâlnit când au avut loc cutremurele din zona Galați. Locuitorii de acolo se plângeau că întâi aud bubuitura și apoi simt cutremurul. Acesta este fenomenul, transformarea energiei mecanice în unde sonore”. 

