Curs BNR 28 septembrie. Moneda americană este tranzacționată pentru 5,17 lei

Dolarul american continuă să țină primele pagini, astăzi, 28 septemrbie, ajungând la valoarea de 5,17 lei, conform BNR. Un euro este 4.9479, o creștere cu 0,0042.

1 Euro este egal cu 0.9553 dolari americani, în scădere față de începutul săptămânii.

Indicele ROBOR

Nici indicele ROBOR nu este prietenos cu buzunarele românilor, cel stabilit în 28 septembrie 2022 având următoarele valori:

- 3M (3 luni): 7.93%+0.01

- 6M (6 luni): 8.1%

- 12M (12 luni): 8.22%

ROBOR a fost înlocuit în 2019 cu IRCC. Acesta nu mai este utilizat la acordarea de împrumuturi noi cu dobânzi variabile din luna mai a anului 2019, dar rămâne indicatorul cel mai folosit în calcularea ratelor.

IRCC în T1 este de 2,65%, dar economiștii se așteaptă la o creștere peste 4% din octombrie. Dacă ne uităm la evoluția IRCC din T2, vedem că acesta a crescut semnificativ, sărind de 6% în raportările zilnice.

CITEȘTE ȘI - BNR nu a avut altă soluție. Mugur Isărescu: 60-80% din inflaţia din România este din preţul la energie

Banca Naţională a României nu a avut altă soluţie de a tempera ce se întâmplă cu preţul la energie decât să pună un tampon de aceeaşi putere, şi anume cursul de schimb, a declarat miercuri guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, conform Agerpres.



"Nu poţi să te joci cu cursul de schimb, şi vă spun şi dumneavoastră şi am spus-o şi la începutul iernii, nici cu preţul la energie. Se duce în prea multe preţuri. Noi nu am avut altă soluţie acum de a tempera ce se întâmplă cu preţul la energie, 60-80% din inflaţia din România este din preţul la energie, direct sau indirect, decât să îi punem un tampon pe un factor care aceeaşi putere de impact: cursul de schimb. Şi ne-am asumat un risc. Nu avem balanţă de plăţi excendentară", a afirmat Isărescu, la evenimentul de lansare a volumelor "Băncile Centrale şi calibrarea politicii monetare" şi "Central Banks and Monetary Policy Calibration".

Yuanul este în cădere liberă față de dolar

Yuanul din China a atins un nou minim record în raport cu dolarul american. Yuanul tranzacționat la nivel internațional a ajuns la cel mai scăzut nivel de când datele au devenit disponibile pentru prima dată în 2011. Moneda internă a Chinei a atins, de asemenea, cel mai slab punct de la criza financiară globală din 2008. Aceasta vine în timp ce dolarul continuă să crească în valoare față de alte valute majore, după ce banca centrală a SUA a majorat din nou ratele dobânzilor la începutul acestei luni.

Între timp, miercuri, principalii indici bursieri din Asia au scăzut brusc.

Indicele de referință Nikkei al Japoniei a încheiat cu 1,5% mai jos, în timp ce Kospi din Coreea de Sud a încheiat ziua în scădere cu 2,4%. Hang Seng din Hong Kong a fost cu 2,8% mai scăzut. Banca centrală a Chinei a încercat să încetinească scăderea yuanului făcând mai scumpă paritatea monedei. Banca Populară Chineză (PBOC) a redus, de asemenea, pragul de valută a băncilor lor. Citește mai multe AICI

Care ar fi soluția pentru criza economică. Forbes: Nu trebuie să faci oamenii mai săraci ca să domolești inflația

Concentrându-se pe creșterea ratelor dobânzilor pentru a reduce inflația, băncile centrale și guvernele au trecut cu vederea importanța menținerii unor monede stabile, a declarat Steve Forbes, președintele Forbes Media. Monedele slăbesc în raport cu dolarul american, pe măsură ce ratele dobânzilor din Statele Unite continuă să crească. Atât yuanul chinez, cât și yenul japonez au scăzut, de asemenea, puternic, deoarece cele două economii mențin politici monetare mai acomodative decât SUA. Pentru prima dată în acest an, lira sterlină a fost întrecută de dolarul american.

„Niciun bancher central astăzi, aproape niciunul, nu vorbește despre valute stabile. Este vorba despre deprimarea economiei pentru a lupta împotriva inflației”, a declarat Steve Forbes la Conferința Forbes Global CEO din Singapore, luni.

El a spus că mulți economiști și factori de decizie au pariat pe o „dogmă” standard sau o mentalitate pentru a depăși inflația prin creșterea ratelor dobânzilor și nu au reușit să privească dincolo de asta, luând măsuri pentru a susține valutele. Vezi continuarea AICI

