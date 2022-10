CURS BNR, 26 octombrie 2022: Dolarul american a picat sub 5 lei și sub valoarea Euro

Dolarul american se prăbușește de sus! După ce, în urmă cu o zi, a picat sub 5 lei, astăzi a picat sub Euro! Scăderea dolarului SUA este cu 0,1008 lei, astăzi, 26 octombrie 2022. Valoarea unui dolar american a ajuns la 4,8676 lei. A ajuns sub valoarea Euro, deși moneda europeană, de asemenea, își continuă deprecierea. Valoarea euro de astăzi, raportată de BNR, este de 4,8793 lei, după o scădere cu 0,0245 lei.

1 EURO este egal cu 1,0024 USD.

Amintim că și Francul Elvețian se află sub 5 lei. 4,9194 lei este valoarea raportată astăzi, în comparație cu leul românesc, după o scădere cu 0,0357 lei.

Lira sterlină, în schimb, se menține în echilibru, după ce marți, 25 octombrie 2022, a picat chiar în ziua numirii noului premier. Astăzi, valoarea lirei este de 5,6349 lei, marcând o creștere cu 0,0129 lei.

Amintim că toate valorile raportate astăzi sunt valabile pentru toate tranzacțiile din ziua următoare, respectiv 27 octombrie 2022.

Citește și: Rishi Sunak îi avertizează pe britanici că va lua "decizii dificile" pentru îndreptarea "greşelilor" comise Liz Truss

În același timp, vedem că ROBOR continuă să crească. Valoarea ROBOR la 3 luni a ajuns la 8,21%, iar cea la 6 luni la 8,31%. ROBOR la 12 luni a stagnat la 8,42%.

Te-ar putea interesa și:

Estimare curs valutar Euro - Leu: Momentul în care moneda europeană sare de 5 lei

Experții Asociației CFA România estimează că rata inflaţiei ar putea scădea sub nivelul de 10%, dar începând din octombrie 2023. Conform acestora, creșterea PIB real pentru acest an este estimată la 4%, iar deficitul bugetar la 6,1%.

Inflația scade... peste un an

”Pe fondul anticipaţiilor de încetinire puternică a economiei globale, indicatorul de încredere macroeconomică a înregistrat o scădere semnificativă, evoluţie în concordanţă cu scăderea la minime istorice a indicatorilor de încredere la nivel global. Anticipaţiile inflaţioniste au continuat să scadă indicând posibilitatea ca rata inflaţiei să scadă sub 10% începând cu luna octombrie 2023”, a declarat Adrian Codirlaşu, vicepreşedintele Asociaţiei CFA România.

Previziuni despre Euro: În 6 luni, sare de 5 lei



În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, peste 81% dintre participanţii la sondaj anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Citește continuarea aici

ROBOR ”nu ar avea ce să caute în calculul dobânzii la credite”. Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, critică OUG dată de guvern din 2010: Îmi asum răspunderea să o spun

Întrebat despre revenirea ROBOR pe o pantă ascendentă, Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, a răspuns:

”Noi, în România, avem un sistem bancar în centrul căruia este Banca Națională, iar Banca Națională nu este un ”minister al băncilor”. Nefiind un minister al băncilor, nu are prerogativele legale prin care să dea dispozitive băncilor cum să-și deruleze activitatea și le spună cum să stabilească dobânzile. Dobânzile, este clar, se stabilesc pe piață”.

”Au sărit băncile calul” din nou?

”Guvernatorul, ca orice cetățean al acestei țări a făcut o observație într-o împrejurare publică, spunând că ”băncile au cam sărit calul cu dobânda”. Această declarație a guvernatorului exprimă de fapt un punct de vedere public din această țară, pentru că după 24 februarie, când a început războiul din Ucraina, nu a fost zi până în clipa în care a intervenit guvernatorul, ca ROBOR-ul să nu crească. Zi de zi, din 24 februarie. Citește continuarea aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News