Cupa APA la spinning (Amical) - Ediția 2 - 2022 are loc vineri la București

Vineri, 22 iulie, are loc un concurs amical de pescuit la spinning!

Scopul acestui concurs este ca pescarii să se cunoască, să se întreacă la pescuit, iar, la final, cel mai bun să câștige! Bănuții rămași obținuți din cotizații vor merge la premiile de la Cupa Micilor Pescari 2022 unde, în acest an, va fi o premieră față de ce s-a organizat până acum, anume că vor participa și cu copii cu dizabilități. „Oricum toți vom rămâne cu amintiri faine și asta ar trebui să primeze pentru toți!”, spun organizatorii.

Evenimentul se desfășoară pe râul Dâmbovița din București.

REGULAMENT

„1.Se pescuiește cu o singură lansetă!



Concurentul poate avea în schimb asupra lui un nr nelimitat de lansete;

2. Pescuitul este exclusiv C&R!



(prinde și eliberează);



Concurenții trebuie să aibă permisul de pescuit ANPA vizat pe 2022, în format electronic sau printat



Concurenții trebuie să aibă asupra lor un telefon mobil și un pix pentru notat în fișa de captură;

3.Este interzisă folosirea gripului! (de preferat este folosirea minciogului);

4.Punctează peștii din speciile:



biban, șalău, somn, știucă, după cum urmează:



Biban (Perca fluviatilis) 15cm=15pct

Salau (Sander lucioperca) 40cm=40pct

Știuca (Esox lucius) 40cm=40 pct

Somn (Silurus glanis) 50cm=50 pct

Ex: un biban de 14cm NU punctează!Toți peștii prinși sub aceste dimensiuni punctează doar cu 5 puncte! Exemplu: știucă 28 cm=5pct.

Fiecare cm în plus peste limita minimă se puncteaza cu 1 pct!

Exemplu: șalău 53 cm=53pct

5. Bonusuri:



10 puncte pentru 2 specii

20 puncte pentru 3 specii

30 puncte pentru 4 specii

6. Peștele se măsoară din vârful gurii până la terminația cozii!

7. Obligatoriu lângă rigla de măsurat trebuie să apară și ecusonul de concurs atunci când captura este pozată!

8. Pescuitul se va face în echipe de câte 2, pescarii urmând a fi martori unul altuia la masurarea, pozarea și notarea peștilor. Sportivii care au litera A vor decide cu privire la strategia de deplasarea in sector pentru prima jumătate a manșei. Sportivii cu litera B vor decide cu privire la strategia de deplasare in sector pentru următoarele jumătate a manșei.

9. Pista de concurs este între podul Ciurel(DOAR PÂNĂ LA PODUL NOU MIC - EXCLUS ÎN OALA SPRE BARAJ) și Podul Victoriei (deversor), pe ambele maluri ale râului Dâmbovița!

10. Este interzisă deplasarea cu orice mijloc de transport între locurile alese pentru pescuit

11. Se pescuiește cu orice fel de naluci artificiale și orice tehnică de spinning!

12. Punctează cei mai mari 10 pești indiferent de specie!

13. ESTE INTERZISĂ ÎMPĂRȚIREA PEȘTILOR ÎNTRE CONCURENȚI



Acest lucru duce la ELIMINARE și INTERZICEREA pe viitor de a mai participa la evenimentele organizate de A.P.A.- Asociația Pescari Amărășteni.



TREBUIE REȚINUT CĂ ORICE ÎNCĂLCARE A PREZENTULUI REGULAMENT POATE DUCE LA ELIMINARE, FĂRĂ POSIBILITATEA DE A PRIMI ÎNAPOI COTIZAȚIA Este un concurs amical, dar RESPECTUL între noi toți trebuie să primeze indiferent de conjunctura în care ne aflăm”, transmis organizatorii evenimentului.

PREMII ȘI BONUSURI

LOCUL 1



600 Lei+cupă+diplomă



LOCUL 2



500 Lei+cupă+diplomă



LOCUL 3



400 Lei+cupă+diplomă



CMMC



100 Lei + diplomă

Acesta NU se cumulează cu nici unul dintre celelalte premii.

