Cum verifici anii, cum și cât ai cotizat la sistemul de pensii. Orice angajat o poate face, online

Pentru a afla ce vechime în muncă ai, respectiv cât ai cotizat la pensia de stat, trebuie să-ți deschizi un cont pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, aici.

După cum menționează sursa citată, printre beneficiile contului se numără: acces complet la serviciile electronice oferite de Casa Naţională de Pensii Publice, notificare online cu privire la evenimentele referitoare la propria persoană sau acces gratuit la informaţii dedicate ţie.

Procedura de deschidere a contului este pe link-ul mai sus menționat, al CNPP.

Orice salariat din România își poate crea acest cont de utilizator pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. De aici, veți afla ce vechime în muncă ați acumulat pentru pensia de stat. Vechimea acumulată poate fi prezentată ca situație lunară sau ca situație anuală.

Pentru a verifica acest lucru, trebuie creat contul, conform procedurii de pe site-ul CNPP, apoi trebuie să vă autentificați și să intrați, din meniul din stânga, la categoria ”Datele mele din sistemul public de pensii”, după cum arată avocatnet.ro.

Apoi ai de ales între stagiile lunare de cotizare înregistrate în evidențele CNPP începând cu aprilie 2001 și stagiile anuale de cotizare. Indiferent de alegere, apeși pe ”Generează raport actualizat”.

În cazul stagiilor lunare de cotizare, vei vedea pentru fiecare lună, începând cu 2001, zile lucrate, venituri, condiții de muncă, punctaj, angajatorii care au cotizat pentru tine, vechime totală de muncă acumulată. Dacă vrei să vezi situația anterioară lunii aprilie 2001, trebuie selectat ”Informații din carnetul de muncă” și generat raportul actualizat.

Raportul, odată solicitat, este generat în sistem în câteva minute. Când este gata, vei primi mail de notificare. În pagina în care ai cerut generarea raportului, vei găsi și fișierul descărcabil.

Desigur, dacă muncești la negru, adică nedeclarat, angajatorul nu plătește contribuția la pensii. Atât tu, angajat, cât și angajatorul tău, riscați amendă în acest caz, conform Codului Muncii.

În aceste zile, au loc discuții importante privind sistemul de pensii.

Deputatul Ana Maria Cătăuță a vorbit despre diferențele de serviciu, ale militarilor și pensiile speciale, un proiect controversat, care a stârnit dezbateri. Aceasta a scos în evidență intențiile de reformare întreprinse de cabinetul Budăi.

"Noi, la 1 ianuarie, am făcut ceea ce am promis, am crescut pensiile cu 10%. Evident, nu acoperă toată inflația, însă încercăm să găsim soluții astfel încât să acoperim și diferența. Legat de cei 9,4% (din PIB, atât cât trebuie să fie totalul pensiilor românilor n.r.), nu dăm vina, dar USR a pus acest lucru fără să întrebe pe nimeni, a pus acest lucru în PNRR și acum încercăm să venim și să găsim soluții. Cât despre pensiile militarilor, acestea sunt pensii de serviciu și chiar dacă există un efort bugetar, cumva trebuie să avem un respect pentru cei care ne apără țara în continuare.

