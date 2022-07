Pensiile în PNRR, negocieri puternice la Guvern. Inclusiv Banca Mondială e implicată. Ce se întâmplă cu pensiile militarilor

Deputatul Ana Maria Cătăuță a vorbit despre diferențele de serviciu, ale militarilor și pensiile speciale, un proiect controversat, care a stârnit dezbateri. Aceasta a scos în evidență intențiile de reformare întreprinse de cabinetul Budăi.

”Noi, la 1 ianuarie, am făcut ceea ce am promis, am crescut pensiile cu 10%. Evident, nu acoperă toată inflația, însă încercăm să găsim soluții astfel încât să acoperim și diferența. Legat de cei 9,4% (din PIB, atât cât trebuie să fie totalul pensiilor românilor n.r.), nu dăm vina, dar USR a pus acest lucru fără să întrebe pe nimeni, a pus acest lucru în PNRR și acum încercăm să venim și să găsim soluții. Cât despre pensiile militarilor, acestea sunt pensii de serviciu și chiar dacă există un efort bugetar, cumva trebuie să avem un respect pentru cei care ne apără țara în continuare.

Nu este vorba că nu vrem să facem această reformă. Dimpotrivă! Din primele săptămâni ale mandatului său, domnul Budăi a creat acest grup de lucru în care este inclusiv Banca Mondială implicată și încearcă împreună cu specialiști români și străini să vină cu o soluție, astfel încât reforma din domeniul pensiilor să nu afecteze cuantumul pensiilor și să nu fie nicio pensie care să scadă, dar să fie un sistem care să funcționeze pe baze sănătoase. Specialiștii vin cu modele care există și în alte țări”, a spus deputatul Ana Cătăuță în intervenția sa de la România TV.

Vasile Dîncu, despre recalcularea pensiilor militare: Nu vrem ca în spatele pensiilor de serviciu să se ascundă pensiile speciale

Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale, a explicat care este poziția sa privind recalcularea pensiilor militarilor:

„Ați avut o inițiativă și, ținând seama de umărul uriaș de militari care urmăresc DefenseRomania.ro, vis-a-vis de pensiile militare, puteți să ne detaliați?“, a întrebat Bogdan Chirieac, adăugând că „aveți 170.000 de pensionari militari în România care sunt direct interesați de situația aceasta“.

„Sunt două lucruri. În primul rând, sistemul de pensii militare este afectat de o serie de inegalități și noi avem în Parlament, o inițiativă care este, din păcate, din 2020, care trebuie să primească girul politic pentru a echilibra toate aceste lucruri din sistemul nostru de pensii militare, modificarea Legii 223 din 2015. Este nevoie de aceste modificări. Eu am construit, la Ministerul Apărării, Consiliul Consultativ, împreună cu asociațiile de pensionari militari și rezerviști pentru că există diverse situații. Sunt multe inegalități. Nu este normal ca un general care s-a pensionat în 1996 să aibă o pensie cât un maior sau un căpitan care a ieșit într-un alt timp istoric și a beneficiat de un alt calcul . Acest lucru este principala mea preocupare.

Pe de altă pate, a apărut acum o îngrijorare legată de faptul că în PNRR există un reper, Reperul 215, în care se spune că pensiile militare sunt pensii speciale și ar trebui să fie recalculate după principiul contributivității. Asta îmi creează panică și, de aceea, mă bucur că mi-ați pus această întrebare, pentru că vreau să clarific acest lucru”. Citește mai multe AICI.

