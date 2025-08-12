Cum se diminuează pensiile. Milioane de români, afectați

Luând act de dezbaterile publice, care au loc, referitoare la Pilonul II de pensii, Federația Națională a Pensionarilor din România - FNPR - a decis să-și facă cunoscută următoarea opinie privind acest Pilon de pensii.

Federația Națională a Pensionarilor din România (FNPR) a emis astăzi un comunicat dur referitor la Pilonul II de pensii prin care a atras atenția că acest sistem, deși prezentat drept un avantaj pentru viitorii pensionari, ar fi de fapt benefic în primul rând pentru Guvern și firmele private care îl administrează.

Potrivit FNPR, Pilonul II, introdus în 2004 prin direcționarea unei părți din contribuțiile de asigurări sociale (CASS) către fonduri private, reduce sumele disponibile pentru Pilonul I, administrat de stat, ceea ce poate pune presiune pe bugetul de pensii curente. În plus, organizația susține că banii acumulați în Pilonul II se diminuează din cauza comisioanelor percepute de administratorii privați, iar pensia rezultată ar putea fi mai mică decât contribuțiile depuse de-a lungul anilor.

„În România, ca și în alte țări membre ale UE, este organizat și funcționează Sistemul Public de Pensii. Pensiile din acest sistem, denumit Pilonul I, au ca sursă de finanțare contribuțiile obligatorii de asigurări sociale – CASS – plătite de angajați din salariile lor (reprezintă 25% din salariu) și unele alocări de la bugetul general al țării.

În 2004, Guvernul a decis ca o parte procentuală, care crește în fiecare an (4,75% în 2025 din CASS), să fie folosită pentru înființarea Pilonului II de pensii obligatorii, administrate de firme private, din care urmează a se plăti angajaților, viitori pensionari, o pensie suplimentară. Ca urmare, în viitorii ani, angajatul care se pensionează, la împlinirea vârstei de 65 de ani, va primi două pensii: una mai mare, de la Pilonul I, care este administrat de Casa Națională de Pensii Publice, și o pensie suplimentară de la Pilonul II.

Principala problemă a dezbaterilor care au loc este dacă banii proveniți din CASS și acumulați în conturi individuale ale contributorilor, pentru a se obține o pensie suplimentară, pot fi restituiți pensionarului, în întregime, la data pensionării, pentru a-i folosi după cum dorește. Considerăm că trebuie să se aibă în vedere faptul că, prin lege, este stabilit că banii proveniți din CASS se utilizează exclusiv pentru pensii.

Despre Pilonul II de pensii obligatorii, ale căror fonduri sunt administrate de firme private, FNPR atrage atenția că Pilonul II de pensii este avantajos pentru Guvern și pentru firmele private care administrează fondul de pensii. Pentru angajați, viitori pensionari, cât și pentru pensionarii în plată, Pilonul II de pensii nu este avantajos: diminuează grav Pilonul I de pensii, ceea ce face necesară alocarea bugetului de asigurări sociale de la Bugetul general al țării a sumei necesare pentru plata pensiilor curente. De asemenea, sumele angajaților acumulate la Pilonul II se diminuează cu reținerile pentru cele două comisioane pe care le încasează firmele private. În final, pensia cuvenită angajatului va fi mai mică decât sumele depuse în decursul anilor. Comparativ cu Pilonul I de pensii, Pilonul II este expus unui risc real de faliment al firmelor care administrează fondurile.

Existența Pilonului II de pensii este susținută de Guvern și de firmele care administrează fondurile private de pensii, aceștia fiind și beneficiarii reali ai sistemului. Se știe că Pilonul II de pensii reprezintă o modalitate prin care Guvernul folosește partea de bani din CASS plătită de angajați din salariile lor pentru diversele sale cheltuieli. Acest lucru se realizează prin mecanismul prin care firmele private, care administrează Pilonul II, investesc majoritatea fondurilor în Titluri de stat. Deci statul, care a hotărât ca o parte din CASS plătită de angajat să fie depusă la Pilonul II, tot statul retrage acești bani, plătind o dobândă firmei private care administrează fondul. În acest mod, în prezent, Guvernul are la dispoziție aproape 180 de miliarde lei.

În țările europene, pensiile private nu sunt constituite din CASS, ci din salarii. Amintim și faptul că trei state europene au desființat Pilonul II de pensii, iar sumele acumulate au fost returnate, de unde au fost luate, la Pilonul I de pensii”, a transmis Luciana Cănilă, președinte FNPR.

