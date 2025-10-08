Cum pot părinții să-și ajute copiii să vorbească despre bullying. Octombrie, luna prevenirii hărțuirii

Rapoartele recente arată că unul din cinci elevi s-a confruntat cu hărțuirea, iar aceste situații se petrec cel mai adesea la școală. Într-un astfel de context, părinții au un rol esențial în protejarea și sprijinirea copiilor lor.

Vanessa Jensen, psiholog pediatru la Cleveland Clinic Children's, le oferă părinților un sfat simplu, dar esențial: nu reacționați exagerat atunci când copilul povestește că este hărțuit.

„Pentru părinți, atunci când copilul vine acasă și spune: „Așa și așa se poartă urât cu mine”, nu reacționați exagerat. Nu vă gândiți: „Mă duc să-i sun părinții; mă duc să-l sun pe profesor”. Mai întâi, întrebați ce s-a întâmplat, ascultați și lăsați copilul să vorbească”, a declarat dr. Vanessa Jensen, conform MegaDoctor News.

Specialista explică faptul că uneori copiii pot percepe conflicte minore drept hărțuire, însă acestea pot fi rezolvate ușor prin comunicare.

„Uneori pot discuta și, la final, spun: „Dar suntem încă prieteni”. Dacă reacționăm exagerat ca adulți, atunci copiii reacționează exagerat”, a adăugat dr. Jensen.

Când este momentul să interveniți

Potrivit psihologului, dacă situația persistă, părinții ar trebui să discute cu profesorul sau cu personalul școlii. Totuși, și în aceste cazuri este important ca reacția să fie echilibrată.

„Dacă hărțuirea continuă, atunci ar putea fi timpul să vorbiți cu profesorul. Dar, din nou, cel mai bine este să nu reacționați exagerat”, a subliniat Jensen.

Semnele care arată că un copil suferă

Un copil care evită școala, își schimbă brusc comportamentul sau inventează scuze frecvente pentru a nu merge la cursuri ar putea fi victima hărțuirii.

„Dacă copilul continuă să găsească scuze pentru motivul pentru care nu vrea să meargă la școală sau la o altă activitate, acesta este un motiv de îngrijorare. De exemplu, continuă să spună că îl doare stomacul sau că are o durere de cap”, a explicat specialista.

Astfel de semnale nu trebuie ignorate, pentru că, de multe ori, copiii nu vorbesc direct despre suferința lor, ci o exprimă prin comportament sau prin simptome fizice.

Cum îi puteți ajuta pe copii să răspundă bullying-ului

Deși intimidarea nu poate fi întotdeauna prevenită, părinții îi pot învăța pe cei mici cum să reacționeze și cum să își construiască un sprijin social.

„Este mai puțin probabil ca bătăușii să intimideze grupuri de copii decât un singur copil. Așa că aveți pe cineva în fiecare clasă, sau în clasele principale, aveți câteva persoane despre care știți că vă susțin. Aceasta este o strategie foarte bună pentru copiii mici. Ignorarea este utilă până la un punct. Atunci când situația devine foarte rea sau devine violentă, trebuie să treceți la fapte”, a spus dr. Jensen.

Crearea unui cerc de prieteni de încredere și dezvoltarea abilităților de comunicare pot face o diferență majoră.

Atenție la bullying-ul online

În era digitală, hărțuirea nu se limitează doar la curtea școlii. Cyberbullying-ul devine tot mai răspândit, iar părinții trebuie să fie vigilenți.

„Intimidarea nu se întâmplă doar în persoană, ci și online”, a avertizat dr. Jensen, recomandând monitorizarea periodică a activității copiilor pe rețelele de socializare și limitarea timpului petrecut pe telefoane și tablete.

Părinții pot discuta deschis despre comportamentele online, despre respectul față de ceilalți și despre cum să reacționeze dacă primesc mesaje răutăcioase sau sunt excluși din grupuri virtuale.

Bullying-ul rămâne o realitate dureroasă pentru mulți copii, însă printr-o comunicare deschisă, calmă și constantă, părinții pot deveni principalii aliați ai celor mici.

Luna națională a prevenirii bullying-ului este un moment ideal pentru a începe conversații sincere despre respect, empatie și curajul de a cere ajutor. Prevenirea începe acasă, cu ascultare, înțelegere și sprijin necondiționat.