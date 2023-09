Diana Tache: Am înţeles că mai sunt nişte ordonanțe, vreo 4-5, care se pregătesc să "descindă", cum s-ar spune în zilele noastre, şi care reglementează chestiuni care ţin de tot soiul de aşa-zise infracţiuni comise la legea fiscală. Se mai modifică din circuitele care pot fi găsite în zona de evaziune fiscală. Am înţeles că s-a descoperit o nouă schemă foarte tare de abuz în serviciu în formă specială - până acum aveam în formă continuată. Nu glumesc! Este o emisiune de largă audienţă, nu mi-aş putea permite. Abuzul în serviciu în formă specială cred că are legătură cu cei aflaţi în activitate: lucrători ANAF, lucrători de la vamă, lucrători care au legătură cu domeniul fiscal şi care pun în aplicare nişte chestiuni. Nu aş putea să merg mai departe.

Am mai multe informaţii, însă în momentul ăsta doar acestea sunt cele pe care mi le asum, în sensul în care pot să vă certific că există deja construite aceste ordonanţe care se pregătesc să curgă după ce se termină povestea cu legea asta nouă modificată a sustenabilităţii sau ceva, cum frumos se cheamă ea. De asta vă spun că este foarte important ca cei aflaţi astăzi la butonul şi pixul care construieşte aceste legi, ordonanţe să ne spună, să ne anunţe: "Vedeţi că evaziunea de mâine poate să reprezinte refuzul nejustificat al unui cetăţean controlat de Fisc de a preda un document, fără să se precizeze ce înseamnă nejustificat." (...)

Înţeleg că este o formulă care sună aşa: vine Fiscul în control şi îţi solicită nişte documente şi, din documentele alea 50 pe care mi le cere, unul dintre ele nu există pentru că..., din diverse motive - este la subcontractori, la beneficiar, în altă parte, pe drum, la poştă. În acel moment, se poate lua act de faptul că există refuz nejustificat de punere la dispoziţia autorităţii care te controlează un document, pentru că această formulă, refuzul nejustificat, nu este explicat. Ce înseamnă nejustificat? Este lăsat îndemâna mâna celui care decide în consecinţă, în acest control, să stabilească ce înseamnă nejustificat. Asta înţeleg că ar intra în sfera evaziunii fiscale. În acest moment, sunt la nivel de proiect, sunt nişte proiecte făcute în laboratoarele din interiorul statului.

"Este foarte grav!"

Bogdan Chirieac: Este foarte grav! Dacă o factură întârzie la poştă sau se întâmplă ceva cu ea, sau un contract... şi îi spun: "Domnule, uite, contractul respectiv este la beneficiar sau la subcontractor şi trebuia să mi-l trimită. Nu le-a mers e-mail-ul, nu le-a mers faxul, dar uitaţi, vine, este. El mă trece la evaziune fiscală pentru chestiunea asta?

Diana Tache: Aşa pare!

Bogdan Chirieac: Eu ce ar trebui să fac? Să mă prezint cu o şpagă la organul de control să spună "da, domnule, este justificat, că nu a venit poşta". Nejustificat înseamnă că ăla îmi cere contractul şi eu nu vreau să i-l dau. Atunci este refuz nejustificat.

Diana Tache: În clipa în care nu îmi explici şi nu îmi defineşti acest tip de refuz nejustificat, las la latitudinea anchetatorului să stabilească orice fel de refuz ca fiind nejustificat.

