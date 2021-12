Cum arată Carmen Trandafir nefardată, în pijamale: Soţul îmi spune că sunt cea mai frumoasă femeie. Ştiu că minte, dar minte frumos (FOTO)

"Asta sunt, dar nu cu asta defilez! Am scris versurile celui mai recent single. L-am numit “Măşti” şi nu m-am gândit la măştile care ne protejează de boli, ci la acelea în spatele cărora ne ascundem din ce in ce mai mult. Parcă prea mult. Nu zic că e rău, atunci când deschizi Facebook sau Instagram, să vezi oameni frumoşi, strălucind, radiind…deşi eu văd frumuseţea în cei care îşi arată defectele fără niciun stres. Sau în cei care scriu corect gramatical. Sau în cei care au simţul umorului. În oamenii inteligenţi şi cu bun simţ.

Am simţit nevoia să las deoparte, pentru seara asta măcar, pozele în care sunt fardată şi îmbrăcată în dantele şi haine de scenă şi să mă destăinui… Aşa mă simt cel mai bine, aşa mă simt EU. Sunt fan Mickey Mouse şi am dulapul plin de tricouri cu personajul. Am şi un fotoliu în formă de Mickey şi de multe ori mă bat cu Ana pe el..că, na, e al meu . Nu port prin casă halat din mătase şi nici papuci cu blăniţă. Nici căţelul nu s-ar simţi prea confortabil să simtă mătasea atunci când îmi stă seara în poală.

Plâng la filme, chiar şi Paddington m-a impresionat până la lacrimi, plâng de oftică atunci când nu imi iese ceva, plâng şi de fericire sau emoţii. Şi nu mă feresc să plâng, asta mă eliberează. Cânt şi dansez prin casă când sunt fericită, nu vorbesc cu nimeni dimineaţa până nu îmi beau cafeaua , beau multe ceaiuri, îmi place ceaiul cu biscuiţi (biscuiţii populari).

"Soţul îmi spune că sunt cea mai frumoasă femeie"

Îmi place să joc cărţi cu prietenii Anei, sa joc Păcălici cu nepoţica de 3 ani, îmi plac jocurile, în general. Nu vreau să mi se spună “doamnă”, deci nu aş putea sa joc vreodată fotbal feminin. Dacă v-aş spune că îmi place să fac oamenii fericiţi, ar suna ca un discurs de proaspăt devenită “Miss Universe”.. aşa că ţin pentru mine asta.

Am foarte multe defecte, dar păstrez detaliile pentru o postare viitoare. Asta sunt eu... Asta e o poză de seară acasă. Nu îndrăznesc să o arăt pe cea de dimineaţă. Dar ştiti ce e important? Atunci când abia mă trezesc, îmi strâng părul într-un coc neglijent şi soţul îmi spune că sunt cea mai frumoasă femeie. Ştiu că minte, dar minte frumos”, a scris Carmen Trandafir pe Facebook.

