"Eu fac toate prostiile lumii și asta îi încurajează pe cei care mă ascultă, ceea ce nu e neapărat bine. Ultima oară eram pe stradă, mâncam un croissant și m-a oprit un domn să-mi zică: „V-am prins!' Păi, când, Doamne, iartă-mă, am zis eu că nu mănânc? Cartofii prăjiți, merdenelele și croissantele sunt slăbiciunile mele. Am preferat să rabd o zi întreagă și să mănânc ce-mi place, decât să mănânc numai rădăcini și sa­late.

Toată viața mea a fost o cură de slăbire, pen­tru că am avut mereu privilegiul de a-mi inventa ce dietă am vrut, de la cura de slăbire cu înghețată, din timpul rezidențiatului, o cutie de 600 kcalorii și atât, până la cura de slăbire cu două felii de pâine prăjită pe zi, după care nu am slăbit niciun gram. Nu mi-a ieșit întotdeauna, am variat de-a lungul vieții între 55 kg și 65 de kg la o înălțime de 1,70 m. Am trăit me­­reu la extreme și mi-a luat timp să fac pace cu mine', a declarat Mihaela Bilic pentru Formula AS, scrie viva.ro.

"Eram disperată"

"Cum aș fi putut eu să stau în fața unui om, să dau sfaturi, când nu reușeam să mă con­trolez pe mine? Toate căutările mele în direcția asta au explodat la 40 de ani. Eram disperată, mă în­gră­șasem din cauza unor tratamente hormonale, fiindcă am vrut să fac copii, nu reușeam să slăbesc, eram dis­perată.

Țin minte că mi-am zis: „Nu mai pot, cu toa­te curele tale de slăbire, nu mai vreau!' Nu mai voiam nici măcar să mă gândesc la ce trebuie să mă­nânc. Și atunci am zis: „Mihaela, ce nu-ți place ție? Peștele! Perfect, o să mănânci pește cu legume un an de zile, ca să nu mai trebuiască să te gândești de­loc la mâncare. Peștele e sănătos, nu poți da greș cu el.'

Atunci mi-am dat seama că cel mai mare duș­man al meu nu era mâncarea, era propriul cap. După două săptămâni, nu mai aveam fantezii culinare, dorințe, pofte, am simțit dintr-odată o mare eli­be­rare. După vreo șase luni, fără să-mi dau seama, ajun­sesem mai slabă ca niciodată", a mai mărturisit nutriționista pentru aceeași sursă.

