Cum ajută drojdia la întărirea imunității. Explicația Mihaelei Bilic

Mihaela Bilic a vorbit despre beneficiile beta-glucanilor din drojdie, compuși naturali care întăresc sistemul imunitar, accelerează vindecarea și pot crește eficiența vaccinurilor prin stimularea unui răspuns imun mai rapid și mai durabil.

„Miracolul din drojdie

Cercetările recente în domeniul nutriției și biotehnologiei au adus în prim-plan un compus natural cu efecte impresionante asupra imunității: beta-glucanii din drojdie.

Aceste polizaharide unice, prezente și în ciuperci sau cereale, au devenit subiect de interes global datorită capacității lor de a întări sistemul imunitar și a grăbi vindecarea.

În timp ce beta-glucanii din cereale, solubili în apă, sunt recunoscuți pentru efectele lor benefice asupra colesterolului și glicemiei, cei din drojdie stimulează mecanismele naturale de protecție ale organismului.

Odată ajunși în organism, beta-glucanii din drojdie se leagă de receptorii specifici ai celulelor imune. Această interacțiune declanșează o cascadă de răspunsuri biologice, printre care eliberarea de citokine- molecule de semnalizare ce coordonează comunicarea între celulele imunitare, intensifică răspunsul imun și grăbesc eliminarea agenților patogeni.

Mai mult, aceste reacții duc la creșterea producției de anticorpi, esențiali pentru recunoașterea și neutralizarea virusurilor sau bacteriilor. Studiile arată că administrarea de beta-glucani din drojdie poate îmbunătăți semnificativ eficiența vaccinurilor, stimulând un răspuns imun mai rapid și mai durabil", a scris Mihaela Bilic.

Ce fac beta-glucanii din drojdie

Medicul a explicat că beta-glucanii din drojdie accelerează vindecarea rănilor, reduc inflamația cronică și ajută organismul să se refacă după infecții. Aceasta a subliniat că acești compuși contribuie la o imunitate echilibrată și sunt tot mai utilizați în suplimentele alimentare moderne.

„Cercetările au demonstrat că beta-glucanii din drojdie:

-sporesc activitatea macrofagelor și cresc fagocitoza (procesul prin care organismul distruge agenții patogeni)

-accelerează vindecarea rănilor prin stimularea formării de noi vase de sânge (angiogeneză)

-reduc inflamația cronică și sprijină recuperarea după boli infecțioase

-contribuie la menținerea unei imunități echilibrate, atât înnăscute, cât și adaptive.

Această dublă acțiune, de întărire a apărării naturale și de stimulare a reacțiilor specifice, face din beta-glucanii din drojdie un instrument terapeutic tot mai utilizat în suplimentele alimentare moderne", a scris medicul nutriționist.

Beta-glucanii din drojdie, efecte puternice asupra imunității

Mihaela Bilic a spus că beta-glucanii din drojdie rezistă mai bine în organism decât cei din cereale și au efecte mai puternice asupra imunității. Potrivit medicului, tot mai multe companii farmaceutice și producători de suplimente îi folosesc pentru a preveni infecțiile și a întări organismul.

„Beta-glucanii din drojdie au o greutate moleculară ridicată și sunt insolubili în apă, ceea ce le permite să rămână parțial intacti în tractul digestiv. Această rezistență le oferă un avantaj esențial față de formele derivate din cereale, care sunt degradate mai rapid și au un impact limitat asupra sistemului imunitar.

Tot mai multe companii farmaceutice și producători de suplimente folosesc extracte de beta-glucan din drojdie purificată, dezvoltând formule destinate susținerii imunității generale, prevenirii infecțiilor sezoniere și creșterii rezistenței organismului.

Beta-glucanii din drojdie nu sunt doar un simplu ingredient funcțional, ci o inovație științifică validată ce redefinește modul în care organismul își poate întări apărarea naturală. Acești compuși reprezintă o punte între știință, nutriție și imunitate, o promisiune reală pentru o sănătate mai puternică și mai rezistentă în fața provocărilor moderne", a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.