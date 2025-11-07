Cum a ajuns România subiect de discuție directă între Trump și presă în conferința cu Orban

Declarația a fost făcută în conferința de presă cu premierul Ungariei, Viktor Orban, care a fost primit vineri la Casa Albă.

Președintele american Donald Trump a fost întrebat despre anunțul Pentagonului privind retragerea unei părți din trupele americane din România, o decizie criticată chiar de lideri republicani din Congresul SUA.

Roger Wicker, șeful Comisiei pentru Apărare din Senat, și Mike Rogers, omologul său din Camera Reprezentanților, ambii republicani, au acuzat că această retragere este „necoordonată și în contradicție cu strategia președintelui Trump”.

Întrebat dacă Pentagonul i-a ignorat poziția, Trump a răspuns calm:



„Nu, ei nu ignoră nimic din ceea ce spun. Facem doar unele ajustări, mutăm trupele. Numărul total rămâne același, doar redistribuim personalul. Îmi plac foarte mult românii. Cred că sunt oameni extraordinari”.

Un răspuns cu dublu rol și chestiune geopolitică

Reacția lui Donald Trump a fost una bine calculată politic. E amprenta personală a lui Donald Trump, administrația e puternic personalizată. Poate fi vorba și de o simpatie clară față de România, dar și de o strategie de comunicare, pentru că Trump e maestru în asta: Știe să transforme tensiunile în avantaje.

În loc să-i contrazică sau să-i atace pe republicanii care l-au acuzat, Trump a dezamorsat elegant subiectul. Răspunde scurt și ferm, de genul: „A, păi e rezolvat, n-am stabilit deja că e ok?”, exact ca un lider sigur pe el.

România, între prietenie și strategie



Donald Trump este foarte atent la echilibrul din regiune. Știe că România și Ungaria nu merg mână în mână și își joacă relațiile cu grijă. Poate gândi: „Îl laud acum pe Orban, dar știu că România e și ea un partener important”. Nu pune totul pe o singură relație, e parte din jocul geopolitic și al negocierilor. Adică, nu e nimeni unic. Mai contează și România, și alte state din regiune. E parte din jocul geopolitic, al negocierilor și al echilibrelor.

România a apărut într-o lumină favorabilă în spațiul public american, ca un aliat respectat și un partener de încredere. Totul ține de felul în care gestionezi imaginea și mesajele, iar Trump o face cu calm și control.

În loc să-i confrunte direct pe republicani, cu atacuri, cu critici, el a ales o abordare de sentiment. Poate fi parte din jocul geopolitic, dar și o tehnică de comunicare: În loc să-i contrazică pe republicanii care l-au acuzat sau l-au atacat, a transformat totul într-un moment pozitiv, de relație personală.

E și un pretext bun în relația cu presa, când se pun întrebări delicate. Dar Trump nu i-a confruntat direct pe republicani, nu a spus „n-au dreptate republicanii”. Acestea e finețea comunicării politice.

Ca președinte, are mereu aceste variante la dispoziție și le folosește ca tactică de negociere, de „deal”. Nu-și joacă toate cărțile cu un singur partener.

Până la urmă, totul ține de felul în care gestionezi imaginea, relațiile și mesajele, el o face cu cap, calm și control.

