Cum a ajuns Pakistan vs. Bangladesh în topul căutărilor pe Google în România

Pakistan vs. Bangladesh au fost printre cele mai căutate informații, în topul accesărilor pe motorul Google din România. Pakistan vs. Bangladesh a fost chiar pe locul 6 în topul celor mai căutate informații pe Google! A fost căutat rezultatul unui meci de cricket între cele două state. Dar cum e posibil ca Pakistan vs. Bangladesh să fie în topul căutărilor pe Google în România, în contextul în care foarte mulți români au dificultăți în a identifica cele două țări pe hartă iar pasiunea sportivă a românilor pentru cricket e inexistentă?