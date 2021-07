CSU Craiova a câștigat Supercupa. Şumudică (CFR), după înfrângere: Astea sunt legile fotbalului, dar e o prostie!

Marius Șumudică a menţionat că CS Universitatea Craiova, care se va lupta la titlu în noul sezon, nu a avut nicio ocazie în faţa echipei sale.

'E o prostie'

'Astea sunt legile fotbalului, dar e o prostie din punctul meu de vedere (n.r. - stabilirea învingătoarei prin lovituri de departajare). E a doua finală pe care o pierd la lovituri de departajare, am mai pierdut una în Cupa României cu FC Voluntari. Acum pierd Supercupa după un joc în care Craiova nici n-a ajuns la poartă. Nu a avut nicio situaţie de a marca, noi am avut o sumedenie. Nu ocazii mari, dar am avut situaţii. Nu le-am gestionat însă bine. Rezultatul e nedrept, a fost decis de această loterie a penalty-urilor. Ei au fost mai inspiraţi la penalty-uri şi au câştigat. Dar o echipă care se bate la titlu anul ăsta nu a avut nicio şansă de a înscrie cu noi azi. Azi au fost naşii... dar vedem la sfârşitul campionatului, când se trage linie, cine sunt naşii', a afirmat Şumudică.

VIDEO

'Eu sunt angajat să aduc bani'

'Este un trofeu, îmi pare rău că nu l-am câştigat, dar pe mine mă interesează să mergem cât mai departe în cupele europene. Noi dacă azi câştigam Supercupa doar o puneam în vitrina clubului, dar material nu câştigam absolut nimic. Banii se fac din competiţiile europene, iar eu sunt angajat să aduc bani. Există o dezamăgire, e clar, ăsta e momentul pe care îl trăim acum şi trebuie să trecem peste el. Dar eu în 2 zile trebuie să-i aduc pe jucători cu picioarele pe pământ, pentru că returul cu Borac Banja Luka nu va fi deloc uşor. Acolo trebuie să luptăm, să ţinem de rezultat cu dinţii pentru că avem două goluri avans', a adăugat Marius Şumudică.

CS Universitatea Craiova a cucerit în premieră Supercupa României la fotbal, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu 4-2 la loviturile de departajare, sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci în care scorul a fost 0-0 după cele 90 de minute regulamentare. U Craiova este a zecea echipă care câştigă Supercupa României, notează Agerpres.