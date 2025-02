Crește interesul Franței pentru situația din România? Macron vorbește tot mai mult despre anularea alegerilor prezidențiale din țara noastră

Macron a anunţat că îl va avertiza pe preşedintele american Donald Trump împotriva oricărui semn de slăbiciune faţă de preşedintele rus Vladimir Putin, în timpul vizitei pe care şeful statului francez urmează să o efectueze luni la Washington, potrivit AFP și Agerpres.

La aproape trei ani de la începutul războiului din Ucraina, "intrăm într-o nouă eră", a subliniat preşedintele francez, care a încercat să joace un rol unificator în faţa "ameninţării pe care Rusia o reprezintă pentru Europa şi pentru Franţa".

"Acest lucru ne va obliga să facem alegeri foarte puternice pentru noi înşine, pentru apărarea şi securitatea noastră", a rezumat Emmanuel Macron, la capătul a ceva mai mult de o oră de discuţii cu internauţii transmis în direct pe reţelele sale de socializare.

Decizia de anulare a alegerilor - inedită și foarte gravă

Macron a vorbit despre investiţiile uriaşe în apărare ale Rusiei, pe care a calificat-o drept "o ameninţare pentru Europa". În sprijinul afirmaţiilor sale, Macron a enumerat asasinatele opozanţilor politici ruşi, atentatele de pe teritoriul european, ameninţările hibride, atacurile cibernetice masive sau "manipularea alegerilor, cum este cazul României".

În acest context, şeful statului francez a calificat decizia de anulare a alegerilor prezidenţiale din România din noiembrie 2024 drept "inedită" şi "foarte gravă", dar care nu l-a surprins.

Macron a acuzat Rusia de "mondializarea conflictului" din Ucraina, prin implicarea de militari nord-coreeni în război, şi de sporirea cooperării sale cu Iranul, de la care a primit drone cu ajutorul cărora atacă Ucraina. "Există un conflict în Ucraina, în care ruşii, de fapt, au globalizat lucrurile", a spus Macron.

"Se va limita (războiul) la acest teatru? Să sperăm că da", a adăugat Macron. Rusia şi-a accelerat înarmarea şi agresivitatea la adresa Europei, a insistat preşedintele francez.

Apărându-şi omologul ucrainean de atacurile recente ale lui Donald Trump, Macron a subliniat, de asemenea, că Volodimir Zelenski a fost ales de un "sistem liber", spre deosebire de Vladimir Putin. Şi "nimeni nu are dreptul să spună: Ucraina nu are dreptul de a adera la Uniunea Europeană, Ucraina nu are dreptul de a adera la NATO", a insistat din nou Emmanuel Macron.

Preşedintele francez a mai indicat în live-ul său de pe platforma X că a vorbit în cursul serii de joi cu omologul său ucrainean pentru a-l informa cu privire la contactele sale cu partenerii europeni "care doresc să lucreze pentru o pace durabilă şi solidă pentru Ucraina" şi pentru "a-şi pregăti" călătoria la Washington.

În cadrul întâlnirii sale cu forţele politice de la Paris, preşedintele Macron a subliniat că a dorit să "tragă un semnal de alarmă" în faţa "eforturilor" care se profilează, întrucât Franţa va trebui "să-şi reviziteze opţiunile bugetare". Fără a intra în detalii, el i-a îndemnat pe europeni să-şi "mărească eforturile de război" în faţa "escaladării capacităţilor principalilor noştri adversari".

