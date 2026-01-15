€ 5.0897
Credite făcute cu acte false de „pensionari militari". Polițiștii au descins în Constanța și Buzău
Data publicării: 11:11 15 Ian 2026

Credite făcute cu acte false de „pensionari militari”. Polițiștii au descins în Constanța și Buzău
Autor: Iulia Horovei

politisti descinderi credite bancare cu acte false Descinderi în Constanța și Buzău: Credite bancare realizate cu acte false. Sursa foto: Agerpres, rol ilustrativ

Polițiștii efectuează percheziții, joi, 15 ianuarie, într-un dosar de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea.

 

Polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța - Secția 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pun în aplicare, joi dimineață, șase percheziții domiciliare în județele Constanța și Buzău.

Acestea vin ca urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea.

Credite bancare realizate cu acte false

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că o femeie, ajutată de alte persoane, ar fi racolat persoane cu venituri modeste, cărora le-ar fi pus la dispoziție cărți de identitate și documente falsificate, din care reieșea că acestea au calitatea de pensionari militari, cu venituri fictive, iar, în baza acestor documente, ar fi obținut credite bancare.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1,4 milioane de lei.

Descinderile vizează domicilii, spații folosite de către persoanele cercetate de săvârșirea infracțiunilor, precum și punctul de lucru al unei societăți comerciale din județul Constanța.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța.

Citește și: Fraudă cu cetățenia română. Percheziții de amploare după ce au fost depuse peste 900 de dosare în 11 luni

