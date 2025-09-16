Data actualizării: | Data publicării:

Cotoşman (ANOFM): Centrele de tineret sunt un hub al oportunitãților

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a lansat, la nivel național, o rețea de centre de tineret destinate sprijinirii dezvoltării personale și profesionale a tinerilor cu vârste între 14 și 29 de ani. Aceste centre, deschise atât în mediul urban, cât și rural, vin în întâmpinarea tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă, a celor care nu urmează o formă de educație sau formare profesională, precum și a celor din categorii vulnerabile. 

Astãzi, 16 septembrie 2025, un nou centru de tineret a fost lansat în județul Timiş, în cadrul proiectului “SPOT-Serviciul Public de Ocupare pentru Tineri”. Proiectul, cofinanțat de cãtre Uniunea Europeanã, implementat de cãtre Agenția Judeteanã pentru Ocuparea Forței de Muncã Timiş, în parteneriat cu Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), este derulat pentru o perioadã de 36 de luni. 

Proiectul urmărește dezvoltarea unei rețele integrate și sustenabile de servicii pentru tineri, prin colaborarea AJOFM Timiș, FITT, autorităților locale, ONG-urilor și instituțiilor educaționale. Scopul este de a oferi sprijin coordonat tinerilor din județul Timiș, cu un accent special pe cei din categoria NEETs, pentru integrarea socială și profesională. Totodată, proiectul vizează furnizarea unei game variate de servicii și activități menite să sprijine tinerii în dobândirea competențelor necesare pentru piața muncii. Grupul țintă este format din 1.600 de tineri cu vârste între 14 și 30 de ani din județul Timiș, inclusiv cel puțin 150 de tineri aparținând minorității rome. 

Prezent la evenimentul de lansare, președintele ANOFM, Florin Cotoşman, a declarat cã: “În România încă avem un număr mare de tineri care nu sunt încadrați în muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la programe de formare profesională. Acești tineri - NEET, cum îi numim în limbajul european - sunt deseori expuși riscului de excluziune socială, de migrație sau de sărăcie. Este responsabilitatea noastră, a instituțiilor publice, dar și a întregii societăți, să oferim o șansă reală fiecărui tânăr, indiferent de mediul din care provine, indiferent de resursele pe care le are la dispoziție”. 

“Centrul de tineret pe care îl lansăm astăzi la Timișoara este răspunsul nostru la această nevoie. Este locul unde tinerii vor găsi nu doar un spațiu modern de învățare, ci și oameni dedicați care îi pot consilia, orienta, sprijini și motiva. Este un loc unde visele pot prinde contur, iar aspirațiile devin planuri concrete de carieră.  Acest centru devine, de azi, un hub al oportunităților.  Un loc al întâlnirii dintre aspirațiile tinerilor și cerințele reale ale economiei. Un spațiu în care se va face orientare profesională, consiliere, mentorat, dar și stagii practice în alãturi de partenerii noștri. Suntem aici să sprijinim fiecare tânăr să-și descopere drumul potrivit, să-și construiască o carieră solidă și să simtă că nu este singur în fața provocărilor”, a mai adãugat Cotoşman. 

Prin intermediul centrelor de tineret, ANOFM oferă tinerilor servicii gratuite de consiliere și orientare profesională, ateliere de dezvoltare personală, informare privind oportunitățile de angajare, precum și activități educative și recreative. Scopul acestor centre este de a-i ajuta pe tineri să-și identifice și să-și valorifice potențialul, să dobândească noi competențe și să faciliteze tranziția către piața muncii. 

Proiectele sunt realizate cu sprijinul fondurilor europene și vizează creșterea gradului de ocupare în rândul tinerilor, reducerea abandonului școlar și prevenirea excluziunii sociale. În prezent, centrele de tineret funcționează deja în mai multe județe din țară, iar ANOFM anunță extinderea acestora pentru a acoperi toate regiunile României. 

