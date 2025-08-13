Data publicării:

Costel Fotea: Agricultura gălățeană are viitor

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Economie
Foto: Facebook Costel Fotea
Foto: Facebook Costel Fotea

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, aflat în județul Galați, însoțit de Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean, au vizitat o serie de investiții strategice realizate cu fonduri europene și naționale, care vizează dezvoltarea sectorului agricol și agroalimentar.

Investiții de 300 milioane de euro pentru modernizarea sistemului de irigații

Ample lucrări de modernizare sunt realizate cu ajutorul Ministerului Agriculturii, prin Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii.

Valoarea proiectelor realizate sau în curs de realizare a nivelului județului Galați, pe tot ce înseamnă sistemul de irigații, este de aproape 300 milioane de euro. Ele vor permite ca, până în 2027, mai bine de 138.000 ha din județ să beneficieze de apă în condiții de eficiență energetică și standardele cele mai înalte.

Împreună cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, am inspectat câteva dintre aceste obiective de investiții.

La SPA Dunărea, lucrările de modernizare au fost finalizate și urmează recepția oficială. Numai această stație de pompare va avea capacitatea de a deservi peste 80.000 de hectare, oferind un sprijin semnificativ fermierilor și dezvoltării agriculturii locale.

De asemenea, sunt în curs de execuție și lucrări de la Sifonul Lozova și Sifonul Mălina. Și acestea, împreună, vor asigura apă pentru 120.000 sunt de hectare din Terasa Covurluiului, a precizat Costel Fotea.

Crama Bratu, un exemplu pentru viticultura gălățeană

În continuarea vizitei cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, am vizitat Crama Bratu – SC Prestatorul SRL din Tulucești, Galați, unde o investiție de peste 8 milioane de lei, realizată prin programe naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, a făcut posibilă construcție și dotarea cu utilaje performante pentru vinificare, a informat liderul PSD Galați.

Crama Bratu este o afacere de familie începută din pasiunea pentru vie a lui Ioniță Bratu încă din anii '60. Astăzi, viticultorii gălățeni cultivați aproximativ 45 de hectare cu soiuri românești și internaționale, produc vinuri premiate și primesc vizitatori pentru degustări și tururi.

Prodleg Farm - o afacere de succes

În vizită la SC Prodleg Farm am constatat un exemplu de fermierii gălățeni pot reuși când lucrează împreună. Organizația reunește ferme locale ce cultivă aproape 1.100 ha cu legume și cereale.

Proiectul de modernizare, în valoare de 1,61 milioane euro, finalizat în ianuarie, a adus utilaje moderne pentru sortarea, procesarea și promovarea produselor în marile lanțuri de magazine.

Prezența ministrului arată susținerea clară pentru agricultura gălățeană și dorința de a sprijini fermierii să fie competitivi atât pe piața românească, cât și pe cea internațională, a precizat Costel Fotea.

Costel Fotea: Agricultura gălățeană are viitor
