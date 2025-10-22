Cosmin Vasile l-a înlocuit pe Claudiu Manda după 12 ani

După 12 ani în fruntea PSD Dolj, europarlamentarul Claudiu Manda a anunțat că se retrage din funcția de președinte al organizației județene și candidează pentru cea de secretar general al partidului.

Caludiu Manda l-a propus pe Cosmin Vasile pentru a prelua conducerea organizației pe care a condus-o. Alegerea lui Vasile a fost una unanimă.

Cosmin Vasile: „O mare responsabilitate și un angajament pentru Dolj”

Membru PSD din 1997, Cosmin Vasile a declarat că preluarea conducerii PSD Dolj reprezintă pentru el o mare responsabilitate.

„Sub conducerea lui Claudiu Manda, organizația noastră a devenit un model național. Avem o echipă care a crescut de la an la an. În 12 ani am câștigat toate alegerile, ceea ce e dovada unei echipe puternice, bine organizate, motivate și loiale. Vin în fața dumneavoastră ca unul dintre voi, ca parte din această echipă în care sunt membru de peste 28 de ani.

Cunosc fiecare localitate, fiecare om care a muncit pentru partid. Promisiunea mea este simplă și clară: să rămânem cea mai puternică organizație din România. Această funcție pentru mine este o mare responsabilitate. Vom rămâne Doljul care inspiră și conduce. Pentru că nu este vorba numai de politică, este vorba despre caracter, prietenie și loialitate”, a afirmat Vasile.

Echipa lui Cosmin Vasile: continuitate și stabilitate

În noua structură de conducere a PSD Dolj, Cosmin Durle a fost numit prim-vicepreședinte, iar Florin Radu ocupă funcția de secretar general, consolidând astfel echipa care va coordona activitatea organizației județene.