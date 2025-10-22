€ 5.0831
|
$ 4.3835
|
 
Data actualizării: 18:11 22 Oct 2025 | Data publicării: 18:10 22 Oct 2025

Cosmin Vasile l-a înlocuit pe Claudiu Manda după 12 ani
Autor: Alexandra Curtache

558552579_1384833460309127_5653799878922901510_n Foto: Facebook
 

Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a fost ales miercuri președinte al PSD Dolj, preluând ștafeta de la Claudiu Manda, care după 12 ani se mută în conducerea centrală a partidului.

După 12 ani în fruntea PSD Dolj, europarlamentarul Claudiu Manda a anunțat că se retrage din funcția de președinte al organizației județene și candidează pentru cea de secretar general al partidului.

Caludiu Manda l-a propus pe Cosmin Vasile pentru a prelua conducerea organizației pe care a condus-o. Alegerea lui Vasile a fost una unanimă.

Cosmin Vasile: „O mare responsabilitate și un angajament pentru Dolj”

Membru PSD din 1997, Cosmin Vasile a declarat că preluarea conducerii PSD Dolj reprezintă pentru el o mare responsabilitate.

„Sub conducerea lui Claudiu Manda, organizația noastră a devenit un model național. Avem o echipă care a crescut de la an la an. În 12 ani am câștigat toate alegerile, ceea ce e dovada unei echipe puternice, bine organizate, motivate și loiale. Vin în fața dumneavoastră ca unul dintre voi, ca parte din această echipă în care sunt membru de peste 28 de ani.

Cunosc fiecare localitate, fiecare om care a muncit pentru partid. Promisiunea mea este simplă și clară: să rămânem cea mai puternică organizație din România. Această funcție pentru mine este o mare responsabilitate. Vom rămâne Doljul care inspiră și conduce. Pentru că nu este vorba numai de politică, este vorba despre caracter, prietenie și loialitate”, a afirmat Vasile.

Echipa lui Cosmin Vasile: continuitate și stabilitate

În noua structură de conducere a PSD Dolj, Cosmin Durle a fost numit prim-vicepreședinte, iar Florin Radu ocupă funcția de secretar general, consolidând astfel echipa care va coordona activitatea organizației județene.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Horoscop 23 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 17 minute
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat acum 25 minute
Trei alimente pe care să le consumi zilnic pentru a-ți proteja inima
Publicat acum 27 minute
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Anunțul Guvernului
Publicat acum 40 minute
Fraudă sau eroare? Un șofer român a primit o amendă dintr-o țară în care nu a călătorit niciodată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 15 minute
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 20 Oct 2025
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 20 Oct 2025
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu și-a dezvăluit pensia
Publicat acum 19 ore si 46 minute
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close