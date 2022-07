Coșmar în trafic pentru Elena Cristian și, cel mai probabil, pentru jumătate de Românie: De vină sunt niște habarniști, plătiți regește, de la CNAIR și Transporturi

Singura soluția - de altfel - proastă a fost introducerea unui sistem alternativ de două benzi versus o bandă (2+1 alternativ). Fără niciun impact. De exemplu, între Sinești și Movilița, din județul Ialomița, se circulă în acest sistem.

Elena Cristian, analist DC Business, a spus că a fost la Focșani, iar la întoarcere spre București a făcut patru ore și jumătate! Deși drumul este de maximum trei ore. Cel mai mult a stat între Urziceni și Sinești. Acest drum este foarte circulat și se produc des accidente mortale.

„Astăzi, ne-am întors de la Focșani. 4 ore și jumătate pentru un drum de maximum 3 ore. Cel mai mult am stat între Urziceni și Sinești. O să spuneți: e duminică, aglomerație, concedii, plimbări. Nu, nu e așa, fac drumul ăsta cel puțin o dată pe lună… de mai bine de 20 ani. De această dată motivul este următorul: niște habarniști, plătiți regește, de la CNAIR și Transporturi, conduși de alți habarniști, au crezut că dacă desenează niște linii pe șosea rezolvă problema infrastructurii din România. Și se încăpățânează să o țină tot așa…”, a scris Elena Cristian, analist DC Business, pe Facebook.

Gabriel Avramescu, parlamentar PNL, a atras atenția referitor la lipsa de preocupare a executivului pentru rezolvarea problemelor de pe E85, supranumit „drumul morții”.

„Problemele nu sunt de ieri sau de astăzi. Prioritatea mea a fost să conving autoritățile ministeriale că acolo e nevoie de extindere la 4 benzi, pe o suprafață de 4 kilometri și în total 12-13 kilometri, dacă nu mă înșel. Ca să se realizeze o astfel de extindere, practic Drumul European ar fi trebuit lărgit cu aproximativ 1 metru pe fiecare sens de mers.

Din ce știu, că am vorbit cu prefectul Buzăului zilele acestea, se pare că ar exista un contract încheiat de CNAIR, împreună cu o societate, pentru proiectarea acestei extinderi. Nu am informații oficiale în acest sens, este doar o informație pe care o am de la prefect.

Eu am făcut demersurile acestea cam în fiecare lună, pentru că aici mor oameni și sunt accidente cu regularitate, din păcate, foarte mare. Am încercat să îi convingem și că dacă nu merge cu varianta pe 4 benzi, să mergem pe varianta alternativă 2+1, separate de sisteme de protecție.

CNAIR-ul motivează întârzierea de reacție ca fiind cauzată de lipsa prevederilor bugetare, dar și cu faptul că urmează să se facă o autostradă între Ploiești și Buzău, către Râmnicul Sărat, iar aceasta va prelua o mare parte din trafic. Ideea e următoarea... autostrada se va construi până în 2024, dar asta nu rezolvă problema localităților de pe partea cealaltă, dinspre Urziceni, la fel cum nu rezolvă problema traficului dintre Buzău și Râmnicul Sărat.

În timpul ăsta avem parte de accidente zilnice, unele dintre ele mortale. Ultimul accident care a marcat comunitatea din Buzău a fost acela cu 5 victime care se deplasau spre locul de muncă.”, a spus Gabriel Avramescu, în exclusivitate pentru DC News.

Avramescu: Mă întreb oare câte accidente mai trebuie să aibă loc!?

„Nu trece aproape nicio zi fară o tragedie pe DN2E85. Două mașini s-au lovit frontal și două persoane au fost rănite. Accidentul a avut loc pe raza localității Căldărușanca, județul #Buzău. Asta după ce zilele trecute cinci persoane și-au pierdut viața și patru persoane au fost rãnite tot pe același “drum al morții”.

Mă întreb oare câte accidente mai trebuie să aibă loc pentru ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și șeful CNAIR, Cristian Pistol, să decidă că trebuie intervenit de urgență pe această șosea?!

Am cerut zilele trecute Ministerului Transporturilor și CNAIR și revin și astăzi cu solicitarea de a instala parapeti prin care să fie separate sensurile de mers, astfel încât să poată fi interzise depășirile neregulamentare și mai ales cu viteză și reconfigurarea șoselei pe profil 2+1 alternativ.”, a scris parlamentarul pe Facebook.

