Corupţia din Ucraina, redusă după invazia Rusiei. Acum "unii au reluat vechile obiceiuri"

Invazia rusă a redus puternic corupţia în Ucraina şi a provocat o schimbare de mentalitate "ireversibilă" în această ţară, susţine şeful unei agenţii anticorupţie ucrainene, potrivit căruia recentele scandaluri confirmă această tendinţă, relatează vineri AFP.



"În timpul primelor luni de război, am constatat că practic corupţia a dispărut", a declarat Oleksandr Novikov, de 42 de ani, şef al Agenţiei naţionale de prevenire a corupţiei (ANPC), în cadrul unui interviu acordat France Presse după o serie de percheziţii la diverse personalităţi şi în mai multe administraţii ucrainene.



Dar, odată trecut primul şoc al conflictului, "unii au reluat vechile practici", îşi exprimă regretul acest fost procuror, aflat în fruntea ANPC de trei ani.



Autorităţile ucrainene au percheziţionat miercuri domiciliul miliardarului controversat Igor Kolomoiski, într-o afacere de deturnare de fonduri implicând companii petroliere, precum şi pe cel al unui fost ministru de interne şi sediul fiscului ucrainean, în timp ce conducerea Direcţiei vămilor a fost concediată.



Înalţi responsabili ai Ministerului Apărării au primit de asemenea vizita anchetatorilor, la o săptămână după demiterea unor oficiali într-o afacere de corupţie privind aprovizionarea armatei, primul scandal de amploare de la începutul invaziei ruse în urmă cu aproape un an.



Ucraina, care găzduieşte vineri un summit cu UE şi al cărei efort de război depinde în mare parte de susţinerea europeană şi americană, pare să încerce să-şi liniştească aliaţii în privinţa riscurilor de deturnare a acestui ajutor, în contextul în care UE a făcut din lupta anticorupţie o condiţie pentru aderarea Ucrainei la blocul european.



Aceste afaceri arată "că Ucraina combate corupţia", a dat asigurări Oleksandr Novikov.



"Nivelul de corupţie a scăzut mult în aceşti ultimi ani", a subliniat el, citând un sondaj finanţat de Agenţia americană pentru dezvoltare (USAID) realizat în vara lui 2022, în plin război cu Rusia.



Potrivit acestui studiu, 29% dintre ucraineni cred că nivelul de corupţie în ţara lor este în scădere, faţă de numai 4% în anul precedent. În plus, 64% din populaţie susţine că nu s-a confruntat cu acest flagel în timpul ultimelor 12 luni, faţă de 43% cu un an mai devreme.

Doar 1300 de plângeri în 2021, faţă de 4500 în 2020





Mai concret, agenţia lui Novikov a primit 1.300 de plângeri privind presupuse acte de corupţie în 2021, faţă de 4.500 în anul de dinainte.



Proporţia ucrainenilor care cred că mita nu este "niciodată justificată" a crescut de la 40% în 2021, la 64% în anul următor. Iar proporţia populaţiei care se declară gata să denunţe cazurile de corupţie aproape că s-a dublat, de la 44% la 84%, potrivit aceleiaşi surse.



"O schimbare colosală a avut loc în conştiinţa publică", şi-a exprimat el satisfacţia. Potrivit lui această evoluţie se explică prin solidaritatea fără precedent de care dau dovadă ucrainenii de la începutul conflictului şi prin întărirea încrederii în autorităţi în această perioadă.



"Atunci când aveţi încredere în stat şi îl percepeţi ca al vostru, nu mai toleraţi nicio încălcare din partea sa", a opinat responsabilul ucrainean.



Totuşi nu e totul roz în această ţară, clasată pe locul 116 din 180 potrivit indicelui de percepţie a corupţiei în 2022 întocmit de ONG-ul Transparency International.



Potrivit lui Novikov, pierderile financiare ale Ucrainei legate de corupţie erau estimate la circa 7 miliarde de euro pe an în 2020. "Majoritatea acestor pierderi erau legate de sectoarele fiscului şi vamal. De atunci nu a avut loc nicio schimbare considerabilă", şi-a exprimat el regretul.



În schimb, agenţia sa "nu a descoperit nicio încălcare majoră în utilizarea ajutorului occidental". Chiar dacă au fost descoperite infracţiuni privind asistenţa umanitară, ele nu au fost "importante sau sistemice", dă asigurări Oleksandr Novikov.



El face presiuni asupra guvernului să reintroducă publicarea online a declaraţiilor de avere pentru responsabilii de stat şi utilizarea sistemului de licitaţii electronice pentru achiziţiile non-militare ale armatei, suspendate pe durata războiului.



"Aceste instrumente trebuie reinstituite şi numai după aceea partenerii noştri vor fi siguri că ajutorul lor este utilizat corect", a estimat Novikov, conform Agerpres.

