Cooperativa Țara Mea, care strânge 10.000 de fermieri, va boicota toate firmele austriece

„Ne pare rău pentru unii dintre furnizori, dar este momentul sa ne apărăm țara și să o punem mai presus de interesele financiare imediate, precum și de mofturile de foste imperii. Respectul pentru România valorează mai mult pentru mine, astăzi, decât cifra de afaceri.

Acesta nu este un demers de răzbunare, nici un demers emoțional. Este o reacție serioasa, bine gândită și asumată. Cooperativa Țara Mea are in prim plan dragostea de țară, oricât de desuetă ar fi devenit această terminologie generațiilor mai tinere. Nu trăim vremurile iobagilor, ci trăim într-o societate modernă, bazată pe respect mutual și pe afaceri câștig -castig între toate țările europene. Nu accept că propria mea țară să fie tratată cu lipsa de respect și voi lua toate măsurile, după puterea mea, ca aceste încercări de denigrare sa nu se mai repete”, anunță președintele cooperativei, Florin Burculescu, pentru Start Up Cafe.

Și cititorii DC News s-au pronunțat în privința boicotării firmelor austriece.

La întrebarea ”Veți boicota firme sau produse austriece după votul pentru Schengen?” au răspuns 61460 de cititori ai site-ului: 43288 au răspuns DA, iar 18.172 spun că nu vor participa la boicot (70,4 la sută față de 29,6%).

Cititorii noștri din Diaspora susțin în mai mică măsură boicotul (63% DA, 37% NU). În țară, votul diferă pe regiuni, Transilvania având 69,4 procente DA, față de Muntenia și Moldova, care au 72%, respectiv 71,7% răspunsuri DA.

În Harghita 56,2% au votat DA, în Covasna 67% dintre participanți susțin că vor boicota produsele austriece, la fel ca în județul Mureș. Răspunsul DA în Ialomița este sub media regiunii, cu 69 de procente, iar Constanța, Galați, București, Caraș-Severin, Vaslui au valori peste media națională.

Presa din Austria a scris despre inițiativele de boicot ale românilor.

„În România s-a trecut deja la boicotarea companiilor austriece. Iar de la Bruxelles va exista pe viitor mai puţină înţelegere faţă de dorinţele speciale ale Austriei”, scrie publicația DIE TAGESZEITUNG.

Concluzia jurnaliștilor austrieci este că Nehammer nu vizează cu adevărat nimic pe plan extern, ci doar încearcă să smulgă niște procente în plus la alegerile din sudul Austriei. ÖVP consideră că ar da bine o atitudine dură împotriva străinilor, fără să realizeze că nu face decât să se izoleze și să intre în categoria partidelor „nefrecventabile”.

