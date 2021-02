Consiliul Legislativ condus de Florin Iordache (PSD), aviz FAVORABIL pentru desfiinţarea SIIJ

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege de desfiinţare a Secţiei Speciale, cu unele observaţii. Documentul făcut public de către Consiliul Legislativ poate fi studiat aici.

Reamintm că ministrul Justiţiei, Stelian Ion, anunţă că a trimis, vineri dimineaţă, la Guvern proiectul legislativ pentru desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, subliniind că avizul negativ dat de CSM este unul consultativ.



"În această dimineaţă, am semnat şi am trimis către Guvernul României propunerea de proiect legislativ de desfiinţare a SIIJ. După cum ştiţi, ieri a fost o şedinţă în cadrul CSM, o şedinţă lungă, în care s-a dezbătut acest proiect. S-a dat un aviz negativ. Vreau să fac precizarea că avizul este consultativ şi am decis, în urma analizării tuturor argumentelor, să trimit mai departe acest proiect de desfiinţare a SIIJ. Este important să readucem normalitate în sistemul de justiţie. Din punctul meu de vedere, desfiinţarea acestei Secţii înseamnă o normalizare. Este o promisiune pe care am făcut-o, este un punct foarte clar şi bine definit în programul de guvernare şi ne respectăm toate aceste promisiuni. Bineînţeles, am ascultat toate argumentele, dar argumentele acelea pot fi avute în vedere într-un alt context. Vom discuta pe legile justiţiei şi vom vedea dacă este nevoie de alte ajustări", a declarat, într-o conferinţă de presă, ministrul Stelian Ion.