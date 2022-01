Comisia Europeană, alertă cu apa potabilă! Cere monitorizarea imediată a tuturor statelor UE: Risc potenţial pentru sănătate

Comisia Europeană a cerut statelor membre ale UE să monitorizeze prezenţa potenţială a doi compuşi perturbatori endocrini (beta-estradiol şi nonilfenol) de-a lungul întregului lanţ de furnizare a apei, în cadrul strategiei comunitare de îmbunătăţire a calităţii apei potabile, relatează miercuri agenţia EFE.

Respectivii compuşi au fost adăugaţi pe noua listă de supraveghere cu substanţele care trebuie monitorizate şi în cazul cărora, dacă este necesar, să se acţioneze.

Cele 27 de state membre au termen până pe 12 ianuarie 2023 să stabilească cerinţele de monitorizare în tot lanţul de distribuţie a apei potabile şi să ia măsuri dacă sunt depăşite valorile orientative.

Comisia Europeană va actualiza lista dacă apar noi substanţe care probabil sunt prezente în apa potabilă şi reprezintă un risc potenţial pentru sănătate, precum perturbatorii endocrini, produsele farmaceutice sau microplasticele, adaugă executivul comunitar.

Nu putem compromite standardele de calitate ale apei noastre potabile, a declarat comisarul european pentru mediu, Virginijus Sinkevicius. Perturbatorii endocrini sunt substanţe chimice care pot afecta sistemul hormonal al organismului uman.

Medicul nutriţionist Mihaela Bilic ne spune ce apă ar trebui să bem - plată sau minerală.

”Apă plată sau cu bule? Oricare, apă să fie! Apa este vitală pentru organism, un element miraculos fără de care viața nu ar exista. Pe lângă faptul că toate alimentele (cu excepția uleiului) conțin în proporții variabile apă, e sănătos să o bem și ca atare, mai ales când afară este soare.

Apa hidratează și remineralizează, indiferent de marcă sau conținutul de gaz/bule. Care e diferența dintre apa plată și cea carbogazoasă? În primul rând conținutul de dioxid de carbon, responsabil de prezența bulelor: minim 2500 mg/litru în apa cu gaz. Apoi cantitatea de bicarbonat (HCO3) care variază de la 303mg/l în apa plată, la 1900mg/l în apa cu gaz. Carbonatul acid este un sistem tampon ce menține pH-ul în sînge și care influențează și pH-ul apei: 7,8 pentru apa plată și 5,6 pentru apa cu gaz.

Atenție, nu trageți concluzii greșite: deși are un pH acid, apa carbogazoasă are efect de alcalinizare în organism.

Mineralele diferă și ele semnificativ între cele 2 variante de apă (plată vs carbogazoasă): -calciu 57 vs 310 mg/l-magneziu 32 vs 114 mg/l-sodiu (sare) 2 vs 82 mg/l

Dacă măsurăm cantitatea totală de minerale din apă, vorbim despre reziduul uscat care este de 316 mg/l în apa plată, respectiv 1530 mg/l în apa cu bule. Concluzia?

Dacă aveți probleme renale/predispoziție la calculi, alegeți apa plată, cu reziduu uscat minim; dacă aveți tensiune crescută, tot apa plată este opțiunea (e săracă în sodiu).

În lipsa oricărei patologii, alegeți apa care vă place…important e să beți apă.

P. S. Contrar miturilor/zvonurilor, apa carbogazoasă nu îngrașă! Ba mai mult, are proprietăți antiacide, stimulează tranzitul intestinal și golirea gastrică, combate greața și indigestia, constipația și arsurile de stomac. Conținutul crescut de minerale o face ideală pentru consum în caz de transpirație excesivă/sport intens, îi dă un gust intens, iar prezența bulelor creează o efervescență plăcută la degustare. Doar băută în exces provoacă balonare”, a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

