Combinatul siderurgic din Hunedoara oprește definitiv activitatea

Compania a anunțat că a oprit definitiv activitatea. În cadrul combinatului din Hunedoara lucrează nu mai puțin de 477 de angajați.

Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri „definitiv” activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură, a anunțat, vineri, compania.

„Această decizie dificilă vine după o perioadă prelungită de condiții de piață foarte grele, determinate de prețuri foarte mari la energia electrică și de presiunea tot mai mare din partea importurilor la prețuri mici din afara UE. Drept urmare, ArcelorMittal Hunedoara nu mai este capabilă să concureze eficient pe piețele interne, europene și internaționale și a ajuns într-o situație în care nu mai poate absorbi pierderi financiare suplimentare”, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

Încercările de preluare a fabricii, încheiate cu eșec

ArcelorMittal Hunedoara a luat mai multe măsuri de atenuare a situației dificile care au generat unele economii, implementând o serie de opriri temporare în ultimul an și plasând angajații în șomaj tehnic în aceste perioade. În plus, compania a explorat opțiuni pentru ca părțile interesate să preia afacerea, dar provocările cu care se confruntă fabrica sunt de așa natură încât această opțiune nu a putut fi luată în considerare, se menționează în documentul citat.

„Aceasta a fost o decizie extrem de dificilă. Colegii noștri din Hunedoara au dat dovadă de dăruire, rezistență și profesionalism neclintite în fața provocărilor imense cu care s-au confruntat în ultimii ani: aș dori să exprim profunda mea recunoștință fiecăruia dintre ei. Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate pentru a consolida afacerea, amploarea problemelor cu care se confruntă ArcelorMittal Hunedoara s-a dovedit insurmontabilă. Ne-am angajat să ne sprijinim angajații în această tranziție”, a precizat Sanjay Samaddar, vicepreședinte ArcelorMittal, director executiv ArcelorMittal Europe - Produse lungi, citat în comunicatul de presă.

Producția la fabrica ArcelorMittal Hunedoara, care are în prezent 477 de angajați, a încetat începând cu 5 septembrie.

„ArcelorMittal va implementa în mod activ toate soluțiile posibile pentru a sprijini angajații, inclusiv oportunități de redistribuire și colaborare cu autoritățile locale și alte părți interesate. Un număr de angajați vor fi păstrați pentru a proteja fabrica până la închiderea entității juridice”, mai arată compania.

