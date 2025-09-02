Data publicării:

Combinatul din România care pune lacătul din 5 septembrie

Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Compania a anunțat suspendarea producției din data de 5 septembrie.

Combinatul ArcelorMittal Hunedoara va suspenda producția din data de 5 septembrie, pe fondul prețurilor ridicate ale energiei electrice și a presiunii concurențiale produse de importuri, și anticipează prelungirea măsurilor actuale de șomaj tehnic și după 30 septembrie pe o perioadă nedeterminată, potrivit unui raport la companiei, remis marți Bursei de Valori București (BVB).

Angajații intră în șomaj tehnic pe perioadă nedeterminată

„ArcelorMittal confirmă intenția de a suspenda producția la fabrica sa din Hunedoara, România, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 5 septembrie. Această decizie, deși dificilă, reflectă evaluarea continuă a companiei cu privire la deteriorarea pieței, care continuă să fie modelată de costuri persistent ridicate ale energiei electrice, sprijin guvernamental limitat și intensificarea presiunii concurențiale din partea importurilor. Acești factori au avut un impact semnificativ asupra capacității fabricii de a rămâne competitivă pe piețele interne, europene și internaționale”, se arată în document.

Reprezentanții companiei precizează că registrul de comenzi a înregistrat o scădere accentuată, cu volume mai mici cu aproape 60% față de 2024, ceea ce întărește și mai mult necesitatea acestei „pauze prelungite”.

„Având în vedere aceste condiții, compania anticipează, de asemenea, prelungirea măsurilor actuale de șomaj tehnic și după 30 septembrie, pe o perioadă nedeterminată. Această măsură este luată în considerare ca parte a unui efort amplu de a gestiona situația în evoluție în mod responsabil și de a atenua impactul financiar asupra angajaților. ArcelorMittal își menține angajamentul de a monitoriza îndeaproape evoluțiile pieței și își va reevalua poziția pe măsură ce contextul evoluează. ArcelorMittal va începe imediat discuțiile cu partenerii sociali”, se mai menționează în raport.

Cu o zi în urmă, compania informa investitorii că întreruperea temporară a activității va avea loc în perioada 05 - 30 septembrie, iar salariații trimiși în șomaj tehnic vor primi 75% din salariul de bază.

„Având în vedere faptul că societatea se confruntă cu condiții de piață dificile și nesustenabile, cu dificultăți economice cauzate de nivelul scăzut al portofoliului de comenzi și de nivelul ridicat al prețurilor la energie electrică și necesitatea de a lua măsuri urgente pentru diminuarea pierderilor și adaptarea societății la dificultățile economice, inclusiv prin reducerea de costuri, precum și ca măsură de protecție a salariaților, Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara SA a hotărât întreruperea temporară a activități societății pentru perioada 05.09.2025-30.09.2025 și plata cu 75% din salariul de baza a salariaților afectați de această măsură”, precizează raportul din 1 septembrie.

ArcelorMittal este cel mai mare producător de oțel și minerit integrat la nivel global, cu prezență în peste 60 de țări. Compania este lider pe piețele globale importante, inclusiv în domeniile auto, construcții, electrocasnice și ambalare. ArcelorMittal deține operațiuni miniere semnificative, având în portofoliu peste 20 de mine în operare și dezvoltare, fiind al patrulea cel mai mare producător de minereu de fier. Compania este cotată la bursele din New York, Amsterdam, Paris, Bruxelles, Luxemburg și la bursele spaniole de la Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia, potrivit Agerpres.

Citește și: 40.000 de locuri de muncă salvate. Liberty Galați intră în reconstrucție. Remus Borza, declarații

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

